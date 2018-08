Onnikalla pääsee asioimaan kirkonkylälle – Monipalveluauto Onnikka Mikt Oy:n hoitoon

Monipalveluauto Onnikka on ollut elokuun alusta Mikt Oy:n hoidossa.

– Lähdettiin tätä nyt opettelemaan, kertoo yrittäjä Mika Tiihonen Mikt Oy:sta.

Mikt Oy ajaa Onnikka-liikennettä nyt kolmen oman kuljettajan ja kahden alihankkijan voimin. Lisäksi yksi kuljettaja on kouluttautumassa Onnikka-kuskiksi. Mikt Oy:n omien kuljettajien lisäksi Onnikka-liikennettä hoitavat alihankkijoina Leo Hänninen Kutemajärven ja Koittilan suunnalla ja Tuula Seppänen Synsiön suunnalla. Mikt Oy:lla on käytössään Onnikka-liikenteessä 1+8-paikkainen taksibussi ja 1+14-paikkainen pienoislinja-auto. Leo Hännisellä ja Tuula Seppäsellä on molemmilla käytössään kaksi 1+8-paikkaista taksibussia.

