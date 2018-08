Pääkirjoitus: Tulisieluja maaseudun kehittäjiä

Viikon vaihteen Elomessuilla Vuoden maaseututoimijan tunnustuksen kävi pokkaamassa Kutemajärven talouskaupan kauppias Petri Huoponen. Kangasniemen MTK:n myöntämä tunnustus tuli pitkäaikaista ja tärkeää työtä maaseudun palveluiden ylläpitämiseksi tehneelle yrittäjälle, joka on helpottanut kauppa-autopalveluilla maaseudulla asuvien ihmisten arkea. Kutemajärven talouskaupan kaksi kauppa-autoa ovat harvinainen palvelu koko maan mittapuussa, koska Suomessa kauppa-autoja on jäljellä enää kuusi. Meidän on syytäkin olla iloisia ja ylpeitä siitä, että tällainen palvelu löytyy juuri Kangasniemeltä.

Heinäkuussa myös Yle noteerasi Kutemajärven talouskaupan kauppa-autot uutisissaan. Samaisessa yhteydessä nousi esille maaseudun palveluiden kehittämisen vaikeus. Kutemajärven talouskaupan kauppiaalla olisi halua lisätä kauppa-autojen palveluvalikoimaan myös käsikauppalääkkeet, mutta byrokratia tulee vastaan. Koska Kutemajärven kauppa-auto kulkee kahdeksan kunnan alueella, käsikauppalääkkeiden myyntiin tarvittaisi erikseen jokaisen kunnan apteekkareiden luvat ja tuotekaapit. Kyllä olisi innokkaille norminpurkajille tässä työsarkaa.

Maaseudun asukkaiden elämää helpottaa paikkakunnalla monipalveluauto Onnikka, jota liikennöi nyt Mikt Oy. Onnikan liikennöinti on avointa joukkoliikennettä, joten jokainen kuljetusta tarvitseva voi sitä käyttää. Onnikalla voi matkustaa asioimaan kirkonkylään nykyisin kerran viikossa joka puolilta pitäjää.

Kunta aloitti palvelun jo vuonna 2006 ja se on osoittanut siitä asti tarpeellisuutensa. Tarve on itseasiassa vain kasvanut sitä mukaa, kun linja-autoliikennettä on karsittu ja tavoitteeksi on asetettu, että ikäihmiset pystyisivät asumaan omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään.

Maaseudun palveluiden säilymisessä ja kehittämisessä usein ratkaisevia tekijöitä ovat ne tulisielut, jotka käynnistävät työn. Ilman aloitetta – tuli se sitten yksityishenkilöiltä, yrittäjiltä, yhdistyksiltä tai julkiselta sektorilta – ei tapahdu kehitystä. Se on nähty myös Kangasniemellä ja sen kylillä. Tulisielujen lisäksi tarvitaan ihmisiä, jotka haluavat toteuttaa yhteisiä tavoitteita. Kun ja jos innostus ja palo on syntynyt, tarvitaan myös tukea lähiympäristöstä. Erityisen tärkeää se on silloin, jos pieni erityistarpeita ajava ryhmä kiinnostuu kehittämisestä. Silloin myös poliitikoilta ja virkamiehiltä tarvitaan riittävästi tukea, jotta kehittämistyö voidaan viedä loppuun.

Into ja palo on myös helppoa lannistaa. Kysyä voi onko meillä siihen varaa?

Riikka Klemola

riikka.klemola@kangasniemenlehti.fi