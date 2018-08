Kolumni: Välitetään viljelijästä

Poikkeuksellisen kuiva kesä ja kasvukausi, edellisen kesän märkyyden aiheuttama kato ja tuotantopanosten, mm. rehujen, lannoitteiden ja polttoaineiden hintojen nousu ovat ajaneet monet suomalaiset sekä myös kangasniemeläiset maatilat taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Viljelijät ja kotieläintilat ovat vaikeuksissa kuivuuden takia. Kuivuus on verottanut vilja-, öljy- ja juureskasvien sato-odotukset jopa alle puoleen normaalista. Pelloilta ei ole saatu korjattua riittävää satoa ja laitumet ovat myös kasvaneet heikosti.

Tässä tilanteessa kaupan toimijoiden tulisikin tilittää isompi osuus ruoantuottajille heidän tuotteistaan. Paikallisia ruokatuotteita olisi hyvä saada myös nykyistä enemmän kauppojen hyllyihin. Suomalaisten maatilojen tuotteet ovat maailman parhaita laadultaan, iso osa kuluttajista olisi valmis maksamaan niistä nykyisiä hintoja enemmän. Oma, kotimainen, paikallinen ja kestävästi tuotettu ruoka on elintärkeä asia koko Suomelle, alueille sekä kunnille.

Rahoituslaitosten, pankkien tulee nyt myöntää joustoja maatiloille, jotta maatilayritykset pystyvät jatkamaan arvokasta työtään. Maatalouden tukipolitiikan arvostelijoiden on hyvä huomioida Suomen epäedullinen maantieteellinen sijainti ja siitä aiheutuvat lisäkustannukset maatiloille. Tuilla turvataan kotimaista ruoantuotantoa sekä sitä, että maatilat ja viljelijät saavat edes kohtuullisen korvauksen työstään ja kuluttaja vastaavasti laadukasta, kohtuuhintaista ja turvallista ruokaa. Maataloustuilla on vaikutusta myös työpaikkojen ja maatilayritysten säilymiseen maaseudulla.

Jokainen voi vaikuttaa omalla panoksellaan maatilojen ja tuotannon säilymiseen suosimalla ja ostamalla kotimaista ruokaa ja maatilatuotteita. Konkreettisesti kuluttaja voi kaupassa käydessään poimia ostoskärryyn kotimaisen tuotteen ulkomailla tuotetun sijaan kun se vain on mahdollista, näin kuluttaja on mukana edistämässä kotimaisen ja paikallisen maatilatuotannon ja -yrittäjyyden säilymistä.

Kangasniemelle on perustettu kesän aikana REKO-lähiruokarengas. Nyt mukana on jo yli 400 jäsentä. REKO on lähiruoan myynti- ja jakelumalli, jossa kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta ruokaa suoraan ilman välikäsiä. REKO-renkaat toimivat Facebookin kautta suljettuina ryhminä, joissa tuotteiden tilaukset ja toimitukset sovitaan. REKO-lähiruokarenkaiden kautta on mahdollista tukea tuottajaa suoraan, ilman välikäsiä. Kangasniemen REKO-lähiruokarenkaan jakopaikkana toimii vanhan Siwan viereinen hiekkakenttä, Asematie 7. Lisätietoa renkaan toiminnasta ja REKO-jakopäivistä saatavissa Maisa Juntuselta, Laura Ursinilta sekä REKO Kangasniemi Facebook-sivulta. Sivulle pääsee mukaan pyytämällä jäsenyyttä ryhmän ylläpitäjiltä. Seuraava REKO-jako perjantaina 24.8. klo 18.00-18.30. Tarjolla on paikallisten tuottajien laadukkaita ruokatuotteita laidasta laitaan, kannattaa tulla paikalle.

Aitojamakuja.fi -sivusto auttaa kuluttajia löytämään paikallisia elintarvikeyrityksiä, sivustolle voivat myös maatalousyritykset liittyä ja tuoda esille omat elintarviketuotteensa ja yhteystietonsa. Sivustolta löytyy myös oppaita ja vinkkejä elintarvike- ja maatilayrittäjyyden tueksi.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela tarjoaa Välitä viljelijästä -projektissa apua ja neuvontaa maatilojen talousasioihin, yrittäjien jaksamiseen sekä mielenterveysongelmiin. Haasteellisessa tilanteessa oleva maatalousyrittäjä voi hakea Melasta 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta, jonka avulla yrittäjä ohjataan asiantuntija-avun piiriin. Maatalousyrittäjän kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ongelmatilanteissa alueellisiin tukihenkilöihin, varhaisen puuttumisen toimintatavan mukaisesti. Etelä-Savossa neuvonta-apua on saatavissa Melasta Ilpo Lehtiseltä, ilpo.lehtinen@mela.fi. Lisätietoa MELAn nettisivuilta Välitä viljelijästä hakusanalla.

HUOM! Edelleen kunnan elinkeinotoimesta on saatavissa tukia yritystoimintaan, mm. koulutus- ja kehittämistuki, tuki omistajanvaihdos- ja yrityskauppa-asiantuntijapalvelun hankintaan sekä tukea kyläyhdistysten pienhankkeisiin. Näistä kerron mielelläni lisää, ottakaahan yhteyttä!

Jukka Siikonen

Elinkeinoasiamies