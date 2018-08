Pääkirjoitus: Hokan asuntomessuissa on ideaa

Kangasniemi ja sen aktiiviset kylät ovat tämänkin vuoden aikana saaneet runsaasti julkisuutta. Kaikilla kylillä on hyvät puolensa, mutta muutamat kylät nousevat jatkuvasti esiin innokkuudellaan ja poikkeuksellisilla ideoillaan. Yksi näistä aktiivisista on Hokka.

Hokkaan tuntuu keskittyneen koko joukko aktiivisia asukkaita ja kesämökkiläisiä, joiden ideavarastot pulputtavat ehtymättöminä. Tuorein hokkalainen innovaatio on omat asuntomessut. Kun kyläyhdistyksen aktiivit huomasivat, että kylällä on myynnissä kolme omakotitaloa ja kymmenkunta kesämökkiä, syntyi ajatus kylän omista asuntomessuista. Tavoitteena on tietenkin tehdä kylää tunnetuksi ja siinä sivussa saada houkutelluksi kylälle uusia asukkaita ja mökkiläisiä.

Kylätorin kesäkauden päättäjäisissä riittää yleensäkin runsaasti väkeä. Nyt päättäjäisviikonloppu kerännee entistä enemmän väkeä, kun samalla markkinoidaan taloja, mökkejä ja tonttejakin.

Kaikenlaisen myynnin yhdistäminen kylätorille on hyvä idea. Kun siellä myydään leipää, pullaa ja käsitöitä, miksipä ei samalla voitaisi myydä myös taloja, mökkejä ja tontteja.

Syyskuun ensimmäisenä lauantaina Hokassa ovat esittelyssä omakotitalot. Sunnuntaina ovat vuorossa mökit ja mökkitontit.

Toivottavasti Hokan tapahtuma vetää puoleensa paljon väkeä ja myös aidosti kiinnostuneita talojen ja mökkien ostajia. Jos hokkalaiset tempauksessaan onnistuvat, kopioidaan ideaa varmasti muillekin kylille ja miksipä ei myös kunnan keskustaan. Keskitetyllä myyntitempauksella ja usean alan ammattilaisten yhteistyöllä voidaan saada liikkeelle väkeä paljon runsaammin kuin yksittäisillä asuntonäytöillä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi