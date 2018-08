Kolumni: Huh hellettä – yrittäjän silmin

Toukokuisessa kunnan ja yrittäjien Kesänavauksessa järjestimme leikkimielisen hellehattukisan ja pilke silmäkulmassa ennustimme, että useamman kylmän kesän jälkeen on nyt takuuvarmasti luvassa aurinkoinen ja lämmin kesä. Olisi pitänyt varmaan tehdä samalla viikolla muutama ylimääräinen rivi lottoa – hellehatusta heitetty arvauksemme suorastaan ylitti odotukset! Lämpöä ja aurinkoa on tänä kesänä toden totta piisannut.

Olen viime viikkoina jutustellut monien eri alojen yrittäjien kanssa ja kysellyt hellekesän vaikutuksista yritystoimintaan. Helteestä ovat hyötyneet tietenkin sesonkituotteiden myyjät, jäätelö ja virvoitusjuomat ovat käyneet kaupaksi niin, että välillä on ollut vaikeuksia saada riittävästi täydennyksiä tavarantoimittajilta. Vaatekauppiaat ovat tyytyväisiä, kun kesävaatteet ovat kadonneet rekeistä ja kesäisille harrastusvälineillekin on riittänyt kysyntää. Myös rautakaupalle lämmin kesä on ilman muuta sateista parempi vaihtoehto. Vapaa-ajanasukkaat ovat viihtyneet hellesäässä mökeillä ja käyttäneet kiitettävän monipuolisesti paikkakunnan palveluja.

Kaikki tietävät maanviljelysalan vaikeuksista ja huonoista satonäkymistä pitkän kuivuuden ja kuumuuden seurauksena. Rakennusalalla sade ei ole viivyttänyt ja sotkenut projekteja, mutta paahtava kuumuus on kyllä lisännyt työntekoon omat mausteensa. Kuumalla katolla kiipeillessä on varmasti toivonut muutamaa pilvenhattaraa taivaalle. Aika monen alan yrittäjä totesi, että kun mittari viikko toisensa perään kipuaa 30 asteeseen, on uupuneena oma motivaatio vähän kateissa.

Olisi mukava pitää lomaa, mutta monelle pienyrittäjälle se on kesällä mahdotonta, päinvastoin hommia on paiskittava niin paljon kuin ehtii ja jaksaa. Itsekin on todettava, että vaikka kesäinen vilske on mahtavaa ja toivottua, ei pitkinä työpäivinä kahvilan uunin kupeessa ole tänä kesänä paljon palellut ja helteen rasittamat, kiukuttelevat kylmälaitteet ovat aiheuttaneet ylimääräistä harmia ja hammastenkiristelyä. Osa yrittäjistä on myös kokenut, että paahteinen sää on pitänyt ostajat mieluummin laiturin nokassa, kuin vaikkapa viettämässä aikaa kaupoissa kierrellen.

Kohtuus taitaisi olla parasta hellekeleissä kuten niin monessa muussakin asiassa. Niin tai näin, ainakin tämä kesä jää muistoihin lämpimänä ja aurinkoisena eikä loputtoman koleana ja sateisena, kuten edeltäjänsä. Kesää on vielä jäljellä ja toivon, että meistä jokainen on saanut nauttia siitä ja on ladannut akut täyteen aurinkoenergiaa syksyn räntäsateiden selättämiseksi.

Joulun avauksessa ei kyllä uskalleta järjestää pipojen tuunauskisaa – siitähän saattaisi vaikka seurata kaikkien aikojen ennätyskylmä pakkastalvi. Hui – ei kiitos.

Nina Reinikainen

Puheenjohtaja

Kangasniemen Yrittäjät