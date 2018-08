Hokan kylätorin viereen valmistui viime viikolla uusi parkkipaikka noin 20 autolle. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, koska parkki on torin eli Upin Tuvanpuolella. Toriaikaan liikenne on ruuhkautunut ja pysäköintiä Hokantien reunoilla on jouduttu rajoittamaan. Parkkipaikan rakennutti Hokan seudun kyläyhdistys.

Hokan kylätori on avoinna tänä kesänä lauantaisin kello 11-13. Kesäkauden viimeinen toripäivä on 1. syyskuuta.