Kolumni: Saako helteestä valittaa?

Sää. Se suomalaisten kestopuheenaihe. Spekuloitavaa ja usein myös moitittavaa riittää ihan läpi koko vuoden. Milloin on liian kylmää, liian tuulista, liian märkää. Pimeää, sateista, lumista, sohjoista, kosteaa, koleaa, sumuista, kirkasta, kuivaa.

Tänä suvena on ollut liian kuumaa. Harvoin kuulen kenenkään kehuvan, että onpas mukava ilma. Ne, ketkä eivät valita säästä, valittavat niistä, jotka valittavat säästä, ja näin saatiin lähes kaikki valittamaan. Mahtavaa. Saako siitä säästä sitten valittaa vai ei?

Perustuslaki ei tietääkseni kiellä säästä sen paremmin kuin mistään muustakaan valittamista. Asiasta ei lie säädetty myöskään millään asetuksella. Saati EU-direktiivillä. Sananvapauteenkin istuu vielä ihan mainiosti.

Edelleen helteinen ja kuiva kesä on varmasti ollut eri syistä piinaava monille, eikä sitä sovi vähätellä yhtään.

Kun Suomen ilmaston kanssa kunnon ilmastointi ei ole vakiovaruste sen paremmin julkisissa tiloissa kuin asuinkiinteistöissäkään, niin varsinkin iäkkäämmät ja sairaat ovat varmasti olleet kovilla ja helteen aiheuttamilta kuolemiltakaan ei ole vältytty. Suomalaistutkimuksen mukaan pitkään jatkunut helle lisää vanhusten kuolleisuutta 20 prosenttia.

Viljelijöiden kohdalla tilanne on elinkeinon kannalta vähintään haastava, ja monin paikoin käsissä on katovuoteen verrattava tilanne. Se on ymmärrettävästi jo nostanut maataloustuotteiden hintoja.

Kun kuivuus on koetellut Suomen lisäksi koko Eurooppaa, se muistuttaa myös ruokaomavaraisuuden välttämättömyydestä. Varautumista on syytä parantaa ainakin näillä kahdella elintärkeällä osa-alueella.

Vaan se helteestä valittaminen. Toiset meistä rakastavat lämmintä, ja heille tämä on ollut oikein kaikkien aikojen kesä. Jos fyysinen kunto, jopa hengissä pysyminen ja toimeentulo on liian helteisellä säällä uhattuna, niin ihan varmasti se kiristää pinnaa ja arveluttaa, saattaa jopa pelottaa. Sama juttu, jos ei vain tykkää lämpimästä.

Mutta kannattaako helteestä valittaa? Sää kestopuheenaiheenakin on kuitenkin asia, mihin voimme hyvin vähän vaikuttaa. Ilmastonmuutokseen kyllä, hitaasti ja sehän se vasta tärkeää onkin, mutta näin lyhyellä aikavälillä sää on yksi niistä harvoista arkemme asioista, mihin emme voi vaikuttaa, emme sitten yhtään.

Siksi siitä valittaminen lopulta vie mielestäni turhaan energiaa, minkä voi käyttää helteestä tai muusta vääränlaisesta säästä tai sen aiheuttamista harmeista selviytymiseen.

Mari Meriläinen