Varjoa, viilennystä ja virkistystä – Eläinten oloa kannattaa helpottaa helteillä

Ponit ja heppaleiriläiset nauttivat kahlaamisesta järvessä. Kuvassa oikealla on Eläiniloa-yrityksen perustanut Annukka Rainio. Hän taluttaa shetlanninponi Pirpanaa, jonka selässä on ratsastamassa Aino Rämänen äitinsä Susanne Rämäsen tukemana. Pirpanan pientä varsaa on taluttamassa Anni Heiskanen ja taustalla Hupsis-ponia taluttaa Anne-Mari Syrjäläinen, jonka selässä on ratsastamassa Fanni Sivula.