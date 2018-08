Karjalaa tuotiin esille lauluissa ja puheissa – Harlu-seura juhli 70-vuotispäiviään

Kangasniemellä kotipaikkaansa pitävä Harlu-seura juhli 70-vuotisjuhlaansa viime viikonloppuna Kangasniemellä. Vuonna 1948 perustettu Harlu-seura on alueluovutuksissa rajan taakse Laatokan Karjalaan jääneen Harlun kunnan oma pitäjäseura, jonka perintöä Harlu-seura ylläpitää. Harlu-seura on Karjalan Liiton jäsenjärjestö. Seuran juhlissa Karjalaa tuotiin esiin niin lauluissa puheissa kuin runoissakin.

Sunnuntaina pääjuhlassa juhlapuheen pitäneellä Karjalan Liiton kunniajäsen Risto Kuismalla on juuret syvällä rajantakaisessa Karjalassa, ja hän on toisen polven siirtokarjalainen. Hän muistutti, että sotien seurauksena evakkoon joutui lähtemään noin 400 000 suomalaista.

– Evakoita ja heidän jälkeläisiään on nyt Suomessa noin miljoona, siis joka viides suomalainen, Kuisma kertoi.

Hän totesi, että karjalaiset evakot siirtyivät oman maan sisällä, eikä heitä siksi voi verrata nykyisiin turvapaikanhakijoihin.

