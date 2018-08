Kolumni: Korttipakka

Kesäloma Puulalla on tuntunut lomalta, kiitos sulkukorkeapaineen.

Kysymys on kesäarktikasta, kaukana Jäämeren rannoilla pesivien kahlaajalintujen läpimuutosta. Harva tietää, että Puulan yli käy parhaillaan hurja muuttovirta. Vanhojen lintujen syysmuutto alkaa heinäkuun puolivälissä, nuoret tulevat perässä elokuussa.

Vanhat ovat vielä ainakin osittain juhlapuvussa. Niiden värit ovat kuin korttipakasta. Puulan pintaa viistää pienten mustavatsaisten suosirrien parvia. Vähän ylempänä etenee isompia tyyppejä, mustavatsaisia tundrakurmitsoja. Suosirrien joukosta voi löytää punavatsaisia kuovisirrejä, tosin ei ole vielä sattunut omalle kohdalle. Olen noviisi tässä lajissa.

Isommat punavatsaiset ovat isosirrejä ja vielä isommat punakuireja.

Moni Järvi-Suomessa kesäarktikaa vuosikaudet seurannut konkari haaveilee yhä ensimmäisestä pulmussirristään.

Tämän luonnonnäytelmän nimi on siis kesäarktika. Arktika, koska sieltä ne tulevat. Ja meillä on vielä kesää jäljellä, niillä ei. Kesä yksillä, ei enää toisilla.

Termi luonnonnäytelmä on harhaanjohtava. Näytelmään voi hankkia paikat etukäteen ja näytelmä on silloin kun se on luvattu – paitsi jos kesäteatteriin iskee rajumyrsky.

Kesäarktikassa kaikki on kiinni säästä, ensin lähtöalueella Jäämeren äärellä, sitten täällä Suomessa. Jos parvet törmäävät matkalla matalapaineeseen ja vastatuuleen, ne pudottavat lentokorkeutensa lähelle Puulan pintaa. Silloin on iskun paikka. Kauniilla säällä ja myötätuulella kesäarktika etenee kilometrien korkeudessa eikä siellä ole katsomoita.

Siksi tämä heinäkuu on ollut lomaa lintumiehelle. Ei ole tarvinnut herätä aamukolmelta ja kiiruhtaa auringonnousuksi Simpiän lintuasemalle Hirsihessun luodolle – kastumaan.

Mitä surkeampi sää, sen komeampi näytelmä. No, ei kesäarktikan staijaaminen aina noin lohdutonta ole. Viime kesänä hyvä muutto osui kohdalleni kohtalaisen kauniina iltapuhteena. Tämän kesän ainoan yrityksen tein senkin illalla. Olen kesällä iltaihminen. Eivätkö kaikki ole? Se oli sadekuurojen ja sateenkaaren ilta, mutta saanti oli nolla muuttolintua. Ei kahlaajia, ei edes naurulokkeja, jotka lähtevät Suomesta heinäkuussa.

Mieluiten noudattaisin kesäarktikassa vanhan vitsin periaatetta: Humalainen konttaili keskellä yötä katulampun alla, jolloin ohi kulkenut miekkonen kysyi, mitä hän teki. Etsin kotiavaimia, humalainen sanoi.

Siihenkö ne putosivat, miekkonen kysyi. Ei, mutta tässä näkee paremmin etsiä.

Rankkasateet jätän suosiolla lajifanaatikoille. Heitä on Päijänteellä.

Tuomas Manninen

Kirjoittaja on vapaa-ajan puulalainen