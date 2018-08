Pääkirjoitus: Näpit irti Kangasniemen Kelasta!

Paikkakunnan vanhus- ja vammaisjärjestöt ovat asettuneet yhdessä rintamassa vastustamaan Kelan Kangasniemen toimipisteen sulkemista. Kangasniemeltä onkin lähdössä Kelan pääjohtaja Elli Aaltoselle kipakka vetoomus, jossa vaaditaan Kelan henkilökohtaisen asiakaspalvelun jatkumista Kangasniemellä. Eivätkä järjestöt tyydy ainoastaan palvelun jatkumiseen, vaan toiveissa on saada palvelua parannettua paikkakunnalla siten, että asiakaspalvelua olisi tarjolla kahtena päivänä viikossa aiemman yhden päivän sijaan.

Vetoomuksen allekirjoittajina ovat vanhus- ja vammaisneuvoston edustajat sekä edustajat 11 järjestöstä. Tästä päivästä eli torstaista lähtien vetoomuksen voi käydä allekirjoittamassa jokainen asiaa kannattava Suoramyynnissä Otto Mannisentien varrella.

Asiassa on syytäkin laittaa hanttiin, koska valtion palvelut paikkakunnalla on jo nyt kutistettu lähes olemattomiin ja yhä useammassa viranomaisasiassa joutuu matkaamaan naapurikaupunkeihin asti hakemaan henkilökohtaista palvelua.

Jos vielä Kelan palveluiden perässä joutuu matkustamaan, on se liikaa vaadittu monelta. Moniin Kelan etuuksiin ovat oikeutettuja juuri sairaana olevat ihmiset. Sairaan ihmisen voi olla hyvin vaikeaa hoitaa mutkikkaita etuusasioita sairauden vuoksi, eikä tilannetta ei saisi enää vaikeuttaa viemällä palvelut pitkien taipaleiden taakse.

Muistaa tulee, että paikkakunnan väestörakenteella ja sairastavuudella Kelan palveluilla on kysyntää. Esimerkiksi tilastojen mukaan Kela maksoi kangasniemeläisille viime vuonna 21 erilaista etuutta yhteensä lähes 16 miljoonaa euroa. Kaikki ne etuudet on jossakin vaiheessa Kelasta haettu ja usein niihin on myös apua ja asiantuntijapalveluita tarvittu.

Miten valtion palvelut näyttäytyvät tänä päivänä noin muuten Kangasniemellä? No valtio hoitaa paikkakunnan pääteitä. Hoitaa miten hoitaa ja hoitaa milloin hoitaa. Esimerkiksi teiden päällystyksiä ja turvallisuuden parantamistoimia on saatu odotella lähes maailman tappiin saakka. Nyt onneksi tänä kesänä valtio laittaa vihdoin uutta päällystettä Joutsan maantielle.

Mutta ei se riitä. Toivakkaan johtava tie on tällä hetkellä todella karmeassa kunnossa aina Keski-Suomen rajalle asti. Pieksämäentie on myös toivottoman huonossa kunnossa. Lapassalmen silta pitäisi myös uusia. Aluehallintovirasto on myöntänyt Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle huhtikuussa luvan vuonna 1954 rakennetun huonokuntoisen sillan uusimiseen. Saas katsoa kuinka kauan sen uusimista saamme odotella.

Parannukset valtion taholta tuntuvat tapahtuvan maaseutupaikkakunnilla äärimmäisen verkkaisesti, mutta heikennykset hyvinkin nopeasti. Poliisin lupasalkkupalvelu katosi yhdessä hujauksessa ja esimerkiksi valtionosuuksien leikkauksissa valtio ei ole vitkastellut, vaan tehokkaasti höylännyt niitä alemmas vuosi vuodelta.

On varmasti joidenkin tahojen vankasti päättämä tahto, että näin on.

Riikka Klemola

riikka.klemola@kangasniemen-kunnallislehti.fi