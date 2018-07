Toiveena oikea skeittiparkki

Scoottausta eli temppupotkulautailua harrastavat 12-14-vuotiaat Vilho Savolainen, Eros Häkkinen, Kalle Jalava, Niilo Nykänen, Sampo Nikulainen ja Jesse Manninen toivovat harrastuspaikkaa eli skeittiparkkia Kangasniemelle. Heidän lajissaan scoottauksessa temppuillaan siihen tarkoitetulla kaksipyöräisellä potkulaudalla.

– Kaduilla ei ole turvallista tehdä temppuja, kertoo Vilho Savolainen.

– Ja meille on sanottu, että me häiritään, kertoo Eros Häkkinen kertoo.

Skeittiparkeissa voi yleensä harrastaa scoottauksen lisäksi skeittausta eli rullalautailua ja bmx-pyöräilyä. Skeittiparkeissa on muun muassa erilaisia ramppeja, hyppyreitä ja kouruja, joissa voi tehdä näihin lajeihin kuuluvia temppuja. Skeittiparkkeja on rakennettu myös pienille paikkakunnille.

– Joutsassa ja Lievestuoreellakin on skeittiparkit, vaikka niissä on vähän harrastajia, pojat tietävät kertoa.

