Harlu-seura viettää 70-vuotisjuhlia tänä viikonloppuna

Karjalaisia kesäjuhlia ja Harlu-seuran 70-vuotisjuhlia juhlitaan Kangasniemellä 28.-29. heinäkuuta.

Juhlat alkavat lauantai-iltana klo 17.00 kunnantalolla illanvietolla. Illanvietossa Kangasniemi-salissa esitetään Lavrentij Lars Johanssonin ohjaama elokuva Matka vieraaseen kotiin. Ohjaajan äiti on syntynyt Harlussa ja on siirtynyt evakkona Pohjois-Ruotsiin.

Kuten entisajan iltamissa illan päätteeksi on musiikkia, jota esittää kangasniemeläisille tuttu ”Thö Mummot” –kvartetti säestäjänään Hannu Matilainen. Musiikin tahdissa voi halutessaan pistää jalalla koreasti.

Sunnuntaina kirkossa on jumalanpalvelus klo 10. Se toteutetaan Karjalaisen kansan messuna. Tervaniemen tuvassa on samaan aikaan Ortodoksinen liturgiajumalanpalvelus.

Kello 13 alkavassa ja Kangasniemi-salissa pidettävässä päiväjuhlassa juhlapuhujana on Karjalanliiton kunniajäsen Risto Kuisma. Karjalanliiton tervehdyksen tuo puheenjohtaja, nykyinen kansanedustaja Pertti Hakanen. Kangasniemeläisille tuttu, diplomilaulaja Kalle Kinnunen esittää yksinlaulua ja häntä säestää urkutaiteilija Matti Pesonen, jota myös on kuultu keväällä Kangasniemen kirkossa kuorojen yhteiskonsertissa. Runoja lausuu Marja-Liisa Suominen. Juhlan juontaa kotiseutuneuvos Raija Vehmala.

Juhlien järjestäjänä Harlu-seura toivottaa kaikki tervetulleiksi sekä lauantai-illan että sunnuntain juhliin synnyinpaikasta ja juurista riippumatta.

Harlun pitäjäseura perustettiin, kuten muutkin karjalaiset pitäjäseurat, entisten luovutetun Karjalan alueen kuntien asukkaiden asioiden hoitajiksi, ikään kuin etujärjestöiksi. Harlulaiset, kuten muukin evakuoitu karjalaisväestö kulki pitkän tien ensin talvisodan jaloista pakoon läntiseen Suomeen. Kangasniemi osoitettiin noin 200:lle harlulaiselle uudeksi kotipaikaksi.

Suurin osa Kangasniemelle sijoitetuista karjalaisista oli rautulaisia, noin 250 henkilöä, mutta Rautu-seuran kotipakka on Mikkeli ja nykyisin Harlu-seura on ainut Kangasniemellä kotipaikkaansa pitävä karjalaisjärjestö. Jäseniä on ympäri Suomea 260 henkilöä. Rajan takana syntyneitä heistä on noin kolmasosa.