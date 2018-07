Pääkirjoitus: Ketä kuunnellaan?

Kunnan uusi strategia, jonka johtoajatus on ”Leikkiviä lapsia Puulan puhtaassa luonnossa”, alkaa saada konkretiaa. Vihikankaan asukkaiden ja alueen lasten toive Kyröntien leikkipuiston uudistamisesta löysi kuntaorganisaatiossa myönteistä vastakaikua ja leikkipuisto on nyt entistä ehompi.

Onkin hyvä, että kuunnellaan lapsia ja nuoria itseään heidän tarpeissaan. Sinänsä varmasti hyvää tarkoittavat sedät ja tädit kun voivat mennä pahastikin metsään yrittäessään järjestää lapsille ja nuorille palveluita.

Toiveita ja tarpeita lapsilla ja nuorilla on. Siitä esimerkkinä on, kun kuusi reipasta paikkakuntalaista nuorta miestä marssi tällä viikolla toimitukseen kysymään, voidaanko tehdä lehtijuttu heidän toiveestaan saada skeittiparkki Kangasniemelle. Tietenkin voitiin ja tehtiin. Juttu scoottausta eli temppipotkulautailua harrastavista nuorista on luettavissa tämän lehden sivulta ?.

Skeittaus eli rullalautailu saapui Suomeen jo 1970-luvulla ja levisi 1980-luvulla koko maahan. 2000-luvulle tultaessa rullalautailusta oli kehittynyt tunnettu harrastus. 2010-luvulla scoottaus eli temppupotkulautailu meni skeittauksen suosion edelle ja lajin suosio on kasvamaan päin. Molempia lajeja, kuten myös bmx-pyöräilyä voi harrastaa skeittiparkeissa, jotka alkavat olla jokaisen kunnan vakiintuneita liikuntapaikkoja ja lisää rakennetaan jatkuvasti. Skeittiparkit ovat hyviä paikkoja aloittaa näitä lajeja, ja kokeneemmatkin löytävät niistä keinoja kehittyä edelleen harrastuksessaan. Nuorten harrastajien toive kannattaa kuulla ja päättäjien laittaa asia vakavaan pohdintaan.

Toinen hyvä asia, jossa on kuultu kansalaisia, on aluekehitys. Tähän asti kaupungistumisen autuaaksitekevyyttä ovat pitäneet esillä lähinnä eliitti ja asiantuntijat. Kun Yle kysyi Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä kansalaisilta pitääkö yhteiskunnan tukea sitä, että koko Suomi pysyy asuttuna, tulos oli selvä. Lähes neljä viidestä suomalaisesta on sitä mieltä, että valtion pitää turvata palvelut koko Suomen asuttuna pitämiseksi. Vain 12 prosenttia oli sitä mieltä, että valtion ei pidä puuttua aluekehitykseen.

Täällä asuville tulos ei ole yllätys ja huoli palveluista kalvaa jatkuvasti. Viimeksi Kela ilmoitti lopettavansa toimipisteen Kangasniemeltä. Tämä kehityssuunta on nyt pysäytettävä ja poliitikkojen puolueeseen katsomatta ryhdyttävä edistämään nykyistä tasapainoisempaa aluekehitystä.

Riikka Klemola

riikka.klemola@kangasniemenlehti.fi