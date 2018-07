Kolumni: Kangistava kuumuus

Helteelle ei vieläkään loppua näy. Vaikka viime viikonkin kolumni käsitteli hellettä, toimituksen reistailevan ilmastoinnin vuoksi kuumentunut pääni ei kuitenkaan muusta nyt pysty puhumaan.

Tämän kesän helle on turmioksi monille: kasveille, eläimille ja ihmisille. Suomen kurjaan ja sateiseen kesäsäähän tottuneet eliöt eivät sopeudu kovinkaan hyvin eteläisempään meininkiin. Puula-forumissakin esiintyneen SYKE:n luontoasiantuntija Riku Lumiaron mukaan ilmaston muuttuminen aiheuttaa nykylajien taantumista, lehtimetsien lisääntymistä ja uusien vieraslajien saapumista Suomen luontoon.

Suomalainen perinnemaisema muuttuu tulevaisuudessa.

Kesän viljasato on jäämässä tämän vuosituhannen huonoimmaksi. Sato on jäämässä jopa kolmanneksen pienemmäksi kuin kymmenen vuotta sitten.

Kolmas perättäinen heikko satovuosi ei lupaa hyvää suomalaisen maatalouden lähivuosille. Toivotaan, ettemme elä raamatullisia aikoja, eikä seuraavaa lihavaa vuotta tarvitsisi vielä neljää vuotta odottaa.

Metsä-, turve- ja peltopalotkin uhkaavat hellesäillä.

Palolaitokset ovat ympäri Suomea olleet kiireisinä. Ruotsissa on nähty myös ennätysmäisen suuria metsäpaloja, joita taltuttamaan on saatu apuvoimia Ranskasta ja Puolasta asti. Kreikassa palot ovat vaatineen myös ihmishenkiä.

Jos metsäpaloista jotain positiivista on keksittävä, niin se uudistaa palanutta metsää ja sen monimuotoisuutta. Luonto lopulta hoitaa itsensä. Ei ehkä entiseen kuntoon, mutta jonkinlaiseen silti.

Palot ovat kuitenkin fyysinen ja taloudellinen uhka ihmiselle. Siksi tulitikkujen kanssa ei nyt kannata leikkiä, ja maastopalovaroituksia on seurattava.

Kuumuudesta vain valittavien ihmisten lisäksi monet kärsivät myös fyysisesti. Monille paahteeseen tottumattomille suomalaisille helleaaltoon sopeutuminen ja kuumuudessa toimiminen voi olla vaikeaa, mikä aiheuttaa lämpöuupumusta ja muita lämpöön liittyviä sairauksia.

Pahiten helteestä kuitenkin kärsivät pitkäaikaissairaat, lapset ja vanhukset. Kuolinilmoitussivuilta saa lukea, kuka on päässyt lopulta hellettä pakoon.

Työntekemiseen helle vaikuttaa myös negatiivisesti, kun keskittymiskyky laskee. Siksi voi vain toivoa, että tämän viikon lehteen on saanut järkevää tekstiä, eikä sekavaa hellehoureilua.

Antakaa armoa. Tuo ilmastointilaite simahti taas.

Elias Peltonen

elias.peltonen@kangasniemenlehti.fi