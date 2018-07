Huh hellettä

Suomalainen on kummallinen eläjä. Se viihtyy erinomaisen hyvin saunan lauteilla sadassa asteessa. Turisee siellä joutavanpäiväisiä helposti parikin tuntia, jos olutta ja sopivaa seuraa on saatavilla. Mutta annapa olla, kun kesäinen keli äityy helteeksi. Ei tarvita kuin vartti 30 asteessa, niin suomalainen jo läkähtyy ja toivoo, että tulisipa lunta ja pakkasta.

Tunnustan, että itsekin kuulun tuohon läkähtyjien joukkoon. Oma termostaattini on säädetty vähän yli 20 asteeseen. Toiveitteni kesä olisi semmoinen, että sade alkaisi aina öisin siinä vähän baarien valomerkin jälkeen. Vettä voisi ropsautella jokusen tunnin, että luonto pysyisi vehreänä ja sieni-, marja- ja viljasadot kunnollisina. Päivät olisivat poutaisia. Hellettä en tarvitsisi, mutta lämpöä voisi olla sen verran, että villahousut, karvahatut ja rukkaset voisi jättää poies vaatevalikoimista. Käytännössä tuo tarkoittaa, että mittari voisi pysytellä siinä 20 ja 25 asteen välissä.

No. Nyt kuitenkin näyttää vahvasti siltä, että tulossa on kaikkien aikojen hellekesä. Touko-, kesä- ja heinäkuussa on nyt ollut jo yhteensä 37 hellepäivää. Jos tahti jatkuu, voivat ennätykset ylittyä. Vuonna 2010 hellepäiviä oli 57, vuonna 2007 61 ja vuonna 2002 peräti 65.

Kaikkien aikojen suomalaista lämpöennätystä ei vielä ole lähennelty. Vuoden 2010 heinäkuussa Joensuun lentokentällä mitattiin 37,2 lämpöastetta. Käytännössähän tuo on jo kuumetta. Ja sairaslomaa.

Joensuun lukemaa edeltävä ennätys oli heinäkuulta 1914, jolloin Turussa mitattiin 35,9 astetta.

Lomalaisille pitkät hellejaksot varmaankin kelpaavat. Oman termostaattini lisäksi olen kuitenkin huolissani maapallon termostaatista. Ilmaston lämpeneminen ei ole mikään pikkujuttu. Säiden ääri-ilmiöt lisääntyvät. Jossakin on liian kuivaa, toisaalla sataa vettä niin, että tulvat huuhtovat maan pintakerrokset mennessään. Hurrikaanit, tornadot ja taifuunit lisääntyvät. Golf-virran suotuisa vaikutus Euroopan pohjoisosiin heikentyy. Siitä ei voi olla varma, seuraako heikentymisestä meille uusi jääkausi vai perinteinen brittiläinen ilmasto, jossa talvea ja kesää ei erota toisistaan.

Kaikkien trumppien ja putineiden pitäisi herätä ja ryhtyä aktiivisiin toimiin maapallon puolesta. Vai onko kenties jo liian myöhäistä?

Arvelen että sekä maapallon että oma termostaattini olisivat mielissään, jos päästäisiin hyvään tasapainoon. Olisi lämmintä sopivasti. Olisi sadetta sopivasti. Olisi pakkasta sopivasti. Olisi lunta sopivasti. Omaan makuuni tämän vuoden aikana on saatu jo ihan liikaa lunta ja hellettä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi