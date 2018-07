Laulukilpailu jatkoi hienoja perinteitä

Vuodesta 1987 lähtien Kangasniemen musiikkiviikkojen laulukilpailu on tuonut yleisön eteen mielenkiintoisen ja tasokkaan otoksen nousevista suomalaisista laulajista. Tämä vuosi jatkoi hyvällä tavalla perinteitä. Yleisö sai kahtena päivänä kuulla loistavia musiikkiesityksiä ja mielenkiintoisia kappalevalintoja, jotka toivat hyvin esiin erilaisten äänialojen ominaisuuksia.

Vuosien saatossa laulukilpailu on usein ollut sopraanojen juhlaa. Tänäkin vuonna kilpailussa olivat näkyvästi esillä naisäänet. Tuomaristo palkitsi naisten joukosta Heta Sammalisto-Muhosen, Sanna Iljinin ja Saara Rouvalan.

Voittoa nyt pääsi kuitenkin juhlimaan baritoni Tiitus Ylipää. Edellisen kerran baritoni nähtiin ykkösenä vuonna 2015, jolloin voiton korjasi Joonas Asikainen.

Sopraanojen vahvasta menestyksestä huolimatta ei Kangasniemellä ole miehiä syrjitty. Voittajiksi on leivottu mm. Mika Pohjonen (2002), Arttu Kataja (2000), Heikki Kilpeläinen (1993) ja Johann Tilli (1989), joita on myöhempinä vuosina päästy kuuntelemaan kansallisoopperassa ja monilla ulkomaisilla oopperalavoilla.

Nuorelle laulajalle menestys Kangasniemen laulukilpailussa voi olla askel kohti suuria rooleja ja esiintymisareenoita. Laulajien matkassa voittajaksi selviytyy myös Kangasniemi. Suomen kauneimman kunnan laulukilpailu jättää varmasti jälkensä kilpailijoiden muistoihin ja maininnan kilpailumenestyksestä cv-listaukseen. Sekä muistot että cv-maininnat kasvattavat hyvällä tavalla Kangasniemen mainetta kulttuuripitäjänä.

Musiikkiviikot ovat kuuluneet Kangasniemen kesän ohjelmaan vuodesta 1983 lähtien. Laulukilpailu on ollut ohjelmassa vuodesta 1987. Musiikkiviikkojen siemen kylvettiin, kun vuonna 1979 perustettu Kangasniemen Musiikinystävät ry ja silloinen kansalaisopisto ryhtyivät vuonna 1980 järjestämään musiikkikursseja ja konsertteja.

Jo lähes neljä vuosikymmentä paikkakunnalla jatkunut tavoitteellinen työ klassisen musiikin hyväksi on tuottanut tuloksia. Musiikkiviikot on vakiinnuttanut paikkansa kesän tapahtumien joukossa. Samalla näyttävä klassisen musiikin tapahtuma täydentää hyvällä tavalla Kangasniemen kulttuurin kirjoa, joka on erinomainen keitos poppia, rockia, klassista musiikkia, musiikkinäytelmiä, teatteria, urheilua ja monenlaisia kylätapahtumia.

Kalevi Tiitinen

