Ennätysyleisö Tahkomäen Tohinoissa

Porukkaa kuin pipoa ja pelto täynnä autoja oli näkymä, kun ensikertalainen kotiseutumatkaaja Kyläpubi Passarin pihapiirissä pidetyille Tohinoille ehti. Markkina-alueen portilla käteen annettiin rinkulasta arpalippu ilman että rahaa tarvitsi kaivella. Pian selvisi, että jaettujen arpojen avulla pystytään arvioimaan kävijämäärä.

Kuudennen kerran järjestettävät Tohinat ovat olleet alusta alkaen yleisön suosiossa ja väkeä on ollut jo edeltävilläkin kerroilla lähemmäs viisisataa. Tällä kertaa arpalippuja ei läheskään kaikille riittänyt, joten kävijämääräksi arvioitiin ennätykselliset 550.

– Saattoi joku aikaisemmin tulleistakin livahtaa huomaamattani sisälle, tuumi lipukkeita jakanut Markku Laitinen.

Tohinoissa tuntui olevan kaksi erityisen odotettua huipentumaa – Vuoden kyläläisen palkitseminen sekä arpojen tarkistushetki. Koittilan seudun kyläyhdistys palkitsee joka vuosi kyläläisen, jolla on positiivinen panos kyläyhteisöön. Tällä kertaa Vuoden kyläläiseksi yhdistys valitsi Anneli Tyrväisen.

– Anneli Tyrväinen on toiminut kylällä aktiivisesti ja innovatiivisesti vuosikymmenien ajan. Hän loihtii maittavat ateriat, tarvittaessa koko kylälle. Anneli on täynnä ideoita ja hänellä on kykyä toteuttaa ne, luetteli Maisa Juntunen palkitsemiskriteereissä.

Kokonaisuudessaan juttu löytyy 12.7. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.