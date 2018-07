Musiikillisia kohokohtia

Kangasniemen musiikkiviikot ovat taas ovella. Tulevana lauantaina käydään Kangasniemen laulukilpailun alkukilpailu ja sunnuntaina on edessä finaali. Maanantaina konsertoi viimevuotinen voittaja Iida Antola ja hänen kanssaan lavalle nousevat myös tämänvuotisen kisan parhaat. Torstaina on tilaisuus päästä näkemään ja kuulemaan aiempien vuosien voittajien kavalkadi.

Lämpimästi suosittelen kaikille itsensä altistamista musiikillisille kokemuksille. Se ken ei ole aiemmin klassiseen lauluun tutustunut, pääsee laulukilpailua seuraamalla hyvin aiheesta jyvälle. Kisassa pääsee tiiviissä paketissa kuulemaan miten erilaiset äänet istuvat erilaisiin musiikkiteoksiin.

Samoin suosittelen klassisen musiikin ystäville pistäytymistä rock-konsertissa. Musiikin tyylit ja sävyt voivat vaihdella, mutta musiikin kieli on kuitenkin universaali. Itse olen tämän kesän aikana kahlannut konserteissa oopperasta popin ja rockin kautta jazziin. Kokemuksia voi hyvällä syyllä sanoa antoisiksi.

Kun puhe kääntyy musiikkiviikkoihin, nousee väistämättä esiin vuosi 1987, jolloin Martti Talvelan konsertti täytti Kangasniemen kirkon. Mikäli Kunnallislehden tietoihin on uskominen, paikalla oli yleisöä peräti 1500 henkeä. Myös silmämääräiset havainnot ja muistot kertovat, että kirkko oli täynnä.

On hienoa, että musiikkiviikot ovat tarjonneet musiikin ystäville vuosien varrella loistavia nautinnon hetkiä. Parasta on kuitenkin se, että uusia nautinnon hetkiä on tulossa, nyt lähipäivinä ja tulevina vuosina.

Kangasniemen kirkon täyttämistä tavoitellaan musiikillisilla houkuttimilla jo tulevana syksynä. Kitaramusiikin maailmantähti Francis Goya tekee paluun Suomeen ja konsertoi Kangasniemen kirkossa lauantaina 22. syyskuuta.

Konsertin järjestelyistä vastaa kangasniemeläinen Rauhankyyhkysäätiö, jota luotsaavat Veera ja Leo Reinikainen. Säätiöllä on laajat verkostot mm. Venäjällä, Belgiassa ja Espanjassa. Hyväntekeväisyyttä harjoittavan ja maailmanrauhaa edistävän säätiön verkostojen kautta Reinikaiset tutustuivat myös Francis Goyaan, joka asuu nykyisin Espanjassa.

Francis Goya oli takavuosina Suomessa erittäin suosittu. Nostalgia, hänen ensimmäinen levynsä, nousi maailmanlaajuiseksi hitiksi. Suomessa hänen levyjään on myyty kaikkiaan 600 000 kappaletta. Hän levytti instrumentaaliversioita mm. tutuista suomalaisista kansanlauluista.

Toivottavasti lempeä kitaramusiikki ja Francis Goyan herättämä nostalgia puree niin, että syyskuussa Kangasniemen kirkko on täynnä. Osaltaan lippujen myyntiä varmasti vauhdittaa sekin, että konsertit tuotot käytetään hyväntekeväisyyteen.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi