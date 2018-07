KaPa kaatoi KeuPan 4-2

KaPa -51:n kausi Keski-Suomen palloliiton nelossarjassa on sujunut ailahtelevasti. Välillä oma peli on ollut tukossa ja tappioita on kärsitty joukkueille, jotka olisi pitänyt helpostikin voittaa. Joskus taas on pisteitä napattu joukkueilta, jotka keikkuvat sarjataulukon kärkipäässä. Viime viikon keskiviikkona kotipeli Keuruun Palloa vastaa kuului jälkimmäiseen kategoriaan. KaPan peli kulki ja sarjanelonen sai poistua Keuruulle 4-2 -tappio niskassaan.

Loppukesän

kotipelit

4.8. klo 15:00 KaPa-51–Urho

8.8. klo 19:00 KaPa-51–FCV II/YJ

14.8. klo 19:00 KaPa-51–Rangers/2

24.8. klo 19:00 KaPa-51–FC HUKI

31.8. klo 18:45 KaPa-51–JIlves

8.9. klo 15:00 KaPa-51–FCK

14.9. klo 18:00 KaPa-51–Harjun Potku

Lue tarkempi selostus keskiviikon ottelun kulusta 12.7. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.