Puhdas Puula on yhteinen haaste

Yleisö ja asiantuntijat täyttivät Kangasniemi-salin viime viikolla, kun Puula-forum kokoontui kuudennen kerran. Puulan tilan lisäksi esillä oli vahvasti myös ilmastonmuutos. Riku Lumiaron mukaan lämpötilan nousu tulee vaikuttamaan seuraavan 50 vuoden aikana luontoon ja lajistoon Suomessa.

Lämpenevät talvet vaikuttavat vesistöihin. Myös Puulaan. Uhkana on orgaanisen maa-aineksen huuhtoutuminen vesistöihin nykyistä runsaammin. Sään ääri-ilmiöt ja lämpimät talvet lisäävät tulvia ja samentavat pintavesiä. Sameammat vedet taas lisäävät ruovikoitumista, aikaistavat jäiden lähtöä, pienentävät syvänteiden happipitoisuutta ja lisäävät hiilidioksidipäästöjä.

Ilmastonmuutos globaaleine vaikutuksineen ei kuitenkaan ole ainoa uhka, jonka Suomen luonto joutuu kohtaamaan. Paikallisesti tiukkoja paikkoja on edessä silloin, kun ympäristön suojeleminen ja yritystaloudelliset intressit asettuvat vastakkain. Usein joudutaan huomaamaan, että lamavuosina ympäristönsuojelun budjetti on se, joka joutuu leikkuriin ensimmäisenä. Työpaikkoja ja taloudellista menestystä lupaileva yritys pääsee helposti toimimaan Talvivaaran tavoin. Toiminnan perintönä tuleville sukupolville jäävät pilatut järvet ja paikkakunnan pilattu maine.

Kangasniemellä ei teollisen mittakaavan talvivaaroja ole. Puulalla on kuitenkin uhkansa. Tärkeän järvemme vesi on vielä puhdasta, mutta vanhemmat ikäpolvet muistavat sen olleen ennen vieläkin puhtaampaa. Turvetuotanto ja metsäojitukset ovat jättäneet järveen jälkensä.

Nyt luvattoman usein päädytään epäilemään puhtaammista vesistä puhuvien muistia ja vähättelemään päästöjä, vaikka jokaisen järvialueen toimijan pitäisi tutkia ja tukkia omat päästölähteensä.

Lopulta kuitenkin kaikille tärkein arvo on puhdas Puula. Se on sitä myös talouden mittareilla mitattuna. Matkailuun, mökkeilyyn, virkistykseen ja Kangasniemien maineeseen liittyy niin paljon taloudellisia intressejä, että niitä ei kannata vaarantaa muutaman turvesuon vuoksi.

Marko Luhtala korosti, että Puulan osalta tilanne on paljon parempi kuin esimerkiksi Itämeren. Siellä haaveena on menetetyn puhtauden palauttaminen. Puulalla taas haaveena on hyvän nykytilan säilyttäminen.

On hienoa, että meillä on Puula-forum ja aktivisteja, jotka pitävät kotivesistömme tilaa jatkuvasti esillä. Tärkeää kuitenkin on muistaa, että Puulan ja muun ympäristön puhtaus on meidän jokaisen asia. Ei heitetä roskia luontoon. Ei lorotella jätevesiä aalloille. Kysymys on asenteesta. Jos meillä kaikilla on oikea asenne, voimme saada Puulan säilymään puhtaana tuleville sukupolville.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi