KaPan edustusjoukkue pelaa taas kotikentällä

Kangasniemen Palloilijoiden miesten jalkapallojoukkue pääsi viimein perjantaina 29.6. pelaamaan kesän ensimmäisen kotipelinsä Kangasniemen urheilukeskuksella. Jyväskyläläläinen Lohikosken pallokerho (LPK) voitti KaPan 2–0.

Toisen kotipelinsä KaPa pelasi keskiviikkona 4.7. Keuruun Palloa (KeuPa) vastaan. KaPa voitti maalein 4–2.

KaPan menestys on ollut tällä kaudella epätasaista.

– Alkukausi on pelillisesti mennyt ailahtelevasti. Välillä on ollut hyviä esityksiä. Meidän oma taso vaihtelee kuitenkin aika paljon, kertoo Jarno Reinikainen, yksi kolmesta joukkueen pelaajavalmentajasta.

KaPa on pelannut alkukaudella yhdeksän peliä, joista kolme on voitettu, kaksi pelattu tasan ja neljä hävitty. Joukkue on tällä hetkellä sarjataulukon keskivaiheilla tasapisteissä neljän joukkueen kanssa 11 pisteellä. KaPa on nyt pelannut puolet kauden peleistä.

