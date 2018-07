Kotiseututyölle tunnustusta

Järjestäytyneellä kotiseututyöllä on Suomessa jo yli 120-vuotinen historia. Vuosikymmenten aikana kotiseudun ja perinteiden ympärille on rakentunut tutkimuksen ammattilaisten ja paikallisten, aktiivisten harrastajien yhteisö, jonka työn tuloksena on jälkipolville on tallennettu valtavat määrät tietoa ja esineistöä.

Kangasniemelläkin kotiseutuyhdistyksen edeltäjä, Kangasniemen Museo- ja historiayhdistys, perusti kotiseutumuseon jo vuonna 1954. Museon suojissa on monipuolinen kokoelma menneiden vuosikymmenten työkaluja, koneita, laitteita, käsitöitä ja rakennustyön näytteenä kokonainen savupirtti.

Paikallinen kotiseututyö sai viime viikolla mittavan tunnustuksen, kun tasavallan presidentti myönsi kotiseutuneuvoksen arvonimen Raija Vehmalalle, joka on Kangasniemellä tehnyt mittavan työn opettajana, kotiseututyössä, kulttuuriaktivistina ja nyt myös kirkkovaltuuston puheenjohtajana.

Aktiivinen puuhanainen on arvonimensä ansainnut. Hän on ollut aktiivisesti mukana kotiseutumuseon ja Pitkäpellon kotiseututalon talkoissa ja kunnostushankkeissa. Kotiseututyön puolesta hän on puhunut aina intomielisesti ja lisäksi hän on opettajana ja nyt myös eläkepäivillään aktiivisesti pitänyt huolen siitä, että tiedot menneestä siirtyvät uusille sukupolville.

Kotiseututyö nauttii Kangasniemelläkin laajaa suosiota. Perinteen tallentamista ja museoiden ylläpitämistä arvostetaan. Yhdistykseen arkiseen toimintaan ja talkoisiin pitäisi kuitenkin saada lisää väkeä ja myös nuoria. Museon ja Pitkäpellon rakennusten katot kaipaavat kunnostusta. Ikämiehistä ja -naisista koostuva yhdistyksen ydinjoukko ei enää ole niin ketterässä kunnossa, että katolla kiipeily kuuluisi heidän lempiharrastuksiinsa. Iso kysymys onkin, mistä löytyisi nuoria mukaan yhdistyksen toimintaan? Nyt tarvitaan aktiivisia nuoria, tulevia kotiseutuneuvoksia, jotka rakastavat Puulaa ja Kangasniemeä, ja haluavat omalta osaltaan kantaa vastuuta siitä, että tulevatkin sukupolvet saavat tietoa menneiden sukupolvien elämäntavoista ja tämän paikkakunnan menneisyydestä.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi