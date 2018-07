Ikärit aloitettiin uusitulla kentällä

Urheilukentän kunnostusprojektin päätyttyä päästiin maanantaina ensimmäistä kertaa kirmaamaan kentällä ikäkausikisojen merkeissä. Kesän ensimmäisiin ikäreihin osallistui 61 innokasta tulevaisuuden lupausta.

Remontti viivästytti tänä kesänä ikäreiden alkuajankohtaa.

– Monet kyselivät huolissaan, että eikö tänä vuonna ole ikäreitä ollenkaan. Se olisi kova isku junnuille, jotka ovat täällä tottuneet käymään. Lasten vanhemmille tämä on myös mahtava homma. He kokevat sitä omaa nuoruuttaan, kun moni heistäkin on käynyt ikäreissä, kertoo Reijo Pynnönen.

Hän on ollut järjestämässä Kangasniemen ikäreitä 70-luvun alusta lähtien, joten lasten vanhemmistakin monet ovat tuttuja jo heidän ikärivuosiltaan.

Maanantaina 2.7. järjestettäviin Hippokisoihin ja loppuihin ikäreihin voivat kaikki nuoret osallistua. Hippokisoissa lajeina on 40, 60 ja 100 metrin juoksu sekä pituushyppy ja kuulantyöntö. Ilmoittautuminen kisoihin on paikan päällä. Kisoja järjestetään joka maanantai kello 17.30 elokuun loppuun saakka.

Lue lisää ekoista ikäreistä 28.6. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.