Pääkirjoitus: Urheilu uuteen nousuun

Nuoret urheilijat ovat jo muutamien päivien ajan päässeet kirmailemaan Kangasniemen uudistetulla urheilukentällä. Ensimmäiset ikärit järjestettiin maanantaina. Mukana oli tuttuun tapaan runsaasti nuoria urheilijan alkuja.

Nuorten vilpitön liikunnan riemu on tarttuvaa sorttia. Sitä katsellessa on helppo uskoa, että uuden kentän myötä saadaan paikkakunnan urheiluelämä uuteen nousuun. Kuka tietää vaikka nykyisten nuorten joukosta nousisi Suomen urheilutaivaalle kirkkaita tähtiä Ringa Ropon, Virpi Kuitusen, Tepa Reinikaisen ja muiden nimekkäiden urheilijoiden jäljille.

Urheilukentän remontissa uusittiin 1980-luvulla tehdyt pinnoitteet, jotka olivat jo pahasti vaurioituneet. Kangasniemen urheilukentän työmaalla kuumimmillaan. Nyt juoksuradat ja yleisurheilun suorituspaikat ovat hyvässä ja turvallisessa kunnossa. Remontin yhteydessä kenttä sai myös uuden sähköisen ajanottojärjestelmän, joten mahdollisuudet isompienkin kisojen järjestämiseen ovat olemassa.

Kenttäremontille tuli hintaa noin 320 000 euroa. Kustannuksiin kunta sai liikuntapaikkojen rakentamiseen tarkoitettua avustusta 90 000 euroa.

Kenttä on nyt remontoitu. Itsekseen kenttä ei kuitenkaan urheile. Kenttä tarvitsee käyttäjikseen aktiivisia urheilijoita ja urheilijat puolestaan tarvitsevat kehittyäkseen hyvää valmennusta. On ollut ihailtavaa seurata kuinka joka ikämiehiksi varttuneet Reijo Pynnönen ja Kari Sinkkonen jaksavat säännöllisesti tulla juoksusuoralle ja urheilukentälle opastamaan harjoittelevia nuoria.

– Kun itse olin nuori urheilija, ei ollut ketään valmentamassa ja neuvomassa. Haluan osaltani olla varmistamassa, että nuorilla on nyt paremmat mahdollisuudet urheilu-urallaan, perusteli Reijo Pynnönen taannoin aktiivisuuttaan.

On hienoa, että meillä on uudistettu ja toimiva urheilukenttä, mutta vielä hienompaa on, että meiltä löytyy pynnösiä, sinkkosia ja monia muita, jotka käyttävät vapaa-aikaansa yleisurheilua, jalkapalloa, salibandya, hiihtoa, ringetteä, jääkiekkoa tai suunnistusta harrastavien nuorten parissa.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi