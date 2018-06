Kolumni: Joskus kannattaa ajatella isosti

Sanan Suvipäivien ansiosta Kangasniemi ja Kangasniemen seurakunta saivat runsaasti julkisuutta ja näkyvyyttä. Tapahtumissa oli kaikkiaan viitisentuhatta kävijää, joista merkittävät osa tuli oman kunnan rajojen ulkopuolelta. Tuohon joukkoon kuuluu varmasti monia sellaisia, jotka vaikuttuivat päivien tunnelmasta ja Kangasniemen kauniista maisemista niin, että tulevat toistekin. Parhaimmassa tapauksessa joukosta löytyy niitäkin, jotka jatkossa saattavat päätyä asumaan tai mökkeilemään Kangasniemelle.

Seurakunnalle päivien järjestäminen oli melkoinen ponnistus, vaikka tapahtuman peruskonsepti noudattikin Kansan Raamattuseuran tuttua kaavaa. Satoihin nousevan talkoolaisten joukon haaliminen, liikenteen ja pysäköinnin, majoitusten, ruokailuiden sun muun ohjelman organisointi kuulostaa suorastaan hengästyttävältä hommalta.

Pienellä paikkakunnalla ajatellaan helposti pienesti. Sovitetaan tekemiset omaan kehykseen, rajallisiin resursseihin. Isoja askeleita, joihin sisältyy epäonnistumisen riski, ei uskalleta ottaa.

On hyvä, että löytyy niitäkin, jotka uskaltavat ajatella suuresti, tavoitella rohkeasti taivaita.

Toivottavasti Sanan Suvipäivien esimerkki rohkaisee muitakin tapahtumien järjestäjiä niin, että pääsemme tulevina vuosina näkemään Kangasniemellä muitakin massatapahtumia. Nyt on todistettu, että innokkaita talkoolaisia ja iloisesti juhlavieraita palvelevia käsiä ja jalkoja paikkakunnalta löytyy. Samoin löytyy ideoita ja näkökulmia monipuolisen ohjelman järjestämiseen.

Yhteisöllisyys mainitaan usein Kangasniemen vahvuudeksi. Meillä on aktiivisia yhdistyksiä, urheiluseuroja, harrastuspiirejä, opintopiirejä, kyläyhteisöjä sun muita, jotka säännöllisesti kokoavat väkeä yhteen ja järjestävät virkistystä kuntalaisen sielulle ja ruumiille.

Seurakunnalla on tärkeä roolinsa yhteisöllisyyden rakentajana. Se hengittää mukana ihmisten iloissa ja suruissa, kokoaa väkeä tilaisuuksiin, mutta järjestää mm. diakoniatyön kautta konkreettista apua monien kuntalaisten arkeen.

Toivottavasti Sanan Suvipäivät jättävät jäljen myös seurakunnan toimintaan niin, että Majataloilloissa, messuissa ja jumalanpalveluksissa on jatkossa mukana runsaasti uutta väkeä. Ja toivottavasti myös monet nyt talkoista innostuneet ovat käsineen ja jalkoineen mukana jatkossakin. Seurakunnalla on tietenkin palkattua työväkeä moneen lähtöön. Kaikkialle he eivät kuitenkaan ennätä. Siksipä kaikki seurakunnan työstä innostuneet lisävoimat ovat tarpeen monissa käytännön järjestelyissä ja sen tärkeän yhteisöllisyyden rakentamisessa.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi