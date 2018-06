Juhannuspäivänä Syviksessä tanssittaa Diandra

Syvälahden viihdekeskuksessa nähdään juhannuksena uutena esiintyjänä Diandra sekä Sallad-yhtye.

— Diandra ei aikaisemmin ole tehnyt tanssilavakeikkoja. Hän tuo ohjelmaan nuorekasta sävyä ja kansainvälistä tasoa. On mielenkiintoista nähdä, miten tanssiyleisö ottaa huippuhyvän laulajan vastaan, pohtii lavaisäntä Reijo Pynnönen.

Diandra on tullut yleisölle tutuksi Idols-voittonsa lisäksi myös Tähdet, tähdet sekä The Voice Kids -ohjelmista. TV-esiintymisten, kahden soololevyn ja joululaulu-albumin lisäksi Diandran ääntä on kuultu myös mm. Mikael Gabrielin, Uniikin sekä Cheekin hittisingleillä. Vuonna 2018 artisti keikkailee jälleen aktiivisesti, lähes ennätystahdilla.

Juhannusaaton kokkotansseja tahdittavat iskelmätaivaan kiintotähti Marita Taavitsainen oman Koivu-yhtyeensä kanssa, iskelmälaulaja, vuoden 2015 Tangokuningas Aki Samuli ja Fantasia sekä vuoden 2017 Tangokuningatar Aino Niemi ja Tanssiorkesteri Kaiho. Kokkotansseja tanssitaan kahdeksan tunnin ajan alkaen klo 19.

Juhannuspäivän tansseja tahdittavat Diandran lisäksi vuoden 1992 Tangokuningar ja tanssilavojen konkari Eija Kantola ja Omega sekä vuoden 1996 Tangokuningas ja 11 vuotta Fernet-yhtyeensä kanssa keikkailut Tomi Markkola. Myös Juhannuspäivän tansseissa voi viettää koko illan ja yöttömän yön, sillä ne alkavat klo 19 ja päättyvät klo 03.

Juhannusaaton kokkotanssit pe 22.6. (Marita Taavitsainen, Aki Samuli, Aino Niemi), Juhannustanssit la 23.6. (Diandra, Eija Kantola, Tomi Markkola) Syvälahden viihdekeskus, Syvälahdentie 310, Kangasniemi.