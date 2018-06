Kierrätetty muovi saa uuden elämän peltosalaojaputkina

Rotomon Oy on tuonut uuden tuoteperheen valikoimaansa – EKO peltosalaojaputket. Tuotteen valmistuksessa hyödynnetään kierrätysmuovia. Tuotteissa ovat saaneet uuden elämän esimerkiksi shampoo-, ja lasinpesunestepullot sekä monet muut kuluttajapakkaukset. Tuotteen valmistusmateriaali HDPE on suuritiheyksinen polyeteenimuovi, joka on edelleen kierrätettävissä tai se voidaan hävittää polttamalla.

Muovinkierrätys on ottanut suomessa isoja askelia eteenpäin, mikä on osaltaan mahdollistanut saatavaksi valmistukseen soveltuvaa kierrätettyä muovia. Kangasniemelläkin on aloitettu pakkausmuovin keräys taloyhtiöissä ja Lapaskankaan jäteasema ottaa vastaan pakkausmuovia.

– Nykyään Suomestakin alkaa olla saatavilla soveltuvaa kierrätysmuovia, mutta edelleen suurin osa kierrätysmuovista tuotannon käyttöön tulee ulkomailta, kertoo Rotomonin myyntipäällikkö Petteri Manninen.

Keski-Euroopassa kierrätys on edellä Suomea. Tästä syystä mm. Saksassa, Englannissa ja Hollannissa on valmistettu peltosalaojaputkia kierrätysmateriaalista jo aiemmin. Rotomon Oy on ensimmäinen Suomessa, joka valmistaa peltosalaojaputkia kierrätystä hyväksi käyttäen.

Peltosalaojaputket ovat luontainen tuoteperhe Rotomonille, ja istuvat täydentävästi yrityksen tuotevalikoimaan.

– Meillä tuli kasvun myötä investoinnin aika. Mietittiin asiaa, ja päädyttiin valmistamaan tuotteet HDPE:stä mm. parantuneen kierrätysmateriaalin saatavuuden tähden. Toinen mahdollisuus oli investoida vastaaviin välineisiin kuin kilpailijoilla ja valmistaa tuotteet PVC- materiaalista. Materiaalina PVC on kuitenkin ongelmajätettä ja tulevaisuudessa sen käyttäminen voi olla rajattua. Markkinoilla mm. viemäriputkissa on siirrytty toiseen valmistusmateriaaliin (polypropeeni). Myöskään kierrätettyä PVC:tä ei voi hyödyntää peltosalaojaputkien valmistuksessa. Haluttiin, että voidaan hyödyntää meidän muiden tuotteiden valmistuksessa syntyvä muovijäte uudelleen, kertoo Manninen.

– Markkinat ovat ottaneet tuotteet hyvin vastaan ja palaute on ollut positiivista. Aika on otollinen, sillä ihmiset haluavat kierrättää ja kierrätyksestä keskustellaan paljon. Rotomonille on tullut uuden menetelmän vuoksi myös yhteydenottoja, joissa yhtiön ekologisesta tuotteesta on haluttu lisää tietoa.