Pääkirjoitus: Tapahtumakesä on täydessä käynnissä

Viikonlopun Sanan Suvipäivät aloittivat Kangasniemen kesätapahtumien jatkumon näyttävästi. Tapahtuma keräsi noin 5500 kävijää ja teki jälleen kaunista Kangasniemeämme tunnetuksi eri puolilla Suomea asuvien keskuudessa.

Tapahtumassa nousi esille talkoolaisten suuri panos, hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyys. Näiden toivottiin jatkuvan paikkakunnalla tapahtuman jälkeenkin. Toive on hyvä, sillä yhdessä tekeminen on parhaimmillaan todella hauskaa, siinä tutustuu uusiin ihmisiin ja pääsee parhaassa tapauksessa osaksi jotakin arkiympyröitä suurempaa.

Talkootyötä ja muuta yhdessä tekemisen mahdollisuutta paikkakunnalta löytyy jatkossakin varmasti kaikille halukkaille muun muassa seurakunnassa ja paikkakunnan lukuisissa yhdistyksissä. Ja osallistua voi varmasti omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan.

Nyt paikkakunnan tapahtumakesä vain kiihdyttää Suvipäivien siivittämänä vauhtiaan ja talkootyönä syntyvät hyvin monet kesätapahtumat.

Tulevana viikonloppuna päästään juhlimaan keskikesän juhlaa juhannusta. Tanssinnälkäisille on tarjolla tasokkaita tanssittajia Syvälahden viihdekeskuksen aaton kokkotanssessa ja juhannuspäivän juhannustansseissa.

Myös Rantatorilla tapahtuu. Kunta hankki Rantatorin rantaan soutuveneen, jota kaikki kuntalaiset, vapaa-ajan asukkaat ja matkailijat voivat lainata maksutta panttia vastaan.

Veneestä käsin voi ihailla Puulaa laineilla tai voipa sillä vetäistä vaikkapa pienen kuntolenkin Ruovedenselällä kesän grillimakkarakuurin keskellä.

Juhannuksen jälkeen Kangasniemen tapahtumakesässä muun muassa juhlitaan 10 vuotta täyttävää Ravintola Puulaakia, pyöräillään Puulan ympäri ja nautiskellaan Musapicnicista Pirtin perinnepuistossa.

Mutta sitä ennen vietämme juhannusta. Juhannuspäivä on liputuspäivä ja Suomen lipun päivä. Suomen lippu täytti toukokuussa 100 vuotta, joten juhlavuoden ja keskikesän juhlan kunniaksi liput voisi juhannuksena nostaa salkoihin hulmuamaan joka niemennotkossa ja saarelmassa.

Juhannus on myös ruokajuhla. Itse en pysty kuvittelemaan juhannusta ilman uusia perunoita, mansikoita ja grillaamista, vaikka sataisi. Juhannuksesta ennustetaan nyt sateista, joka on aika normaali suomalainen juhannussää. Sateista ei passaa valittaa, sillä luonto on kaivannut vettä pitkän kuivuuden jälkeen. Kuivuus on piinannut myös pelto- ja puutarhakasveja varsinkin savimailla, joten sateet ovat tervetulleilta myös monilla tiloilla.

Juhannukselta alkaa monella loma. Sadesäiden ei kannata antaa lannistaa, sillä loma on aina loma satoi tai paistoi.

Riikka Klemola

