Lain ja asetuksen muutos vie vanhat pöytäkirjat verkosta

Toukokuun alusta voimaan tullut EU:n tietosuoja-asetus ja uusi kuntalaki vievät kunnan vanhat pöytäkirjat verkkosivuilta. Asetusten ja kuntalain tulkinnan mukaan esityslistojen ja pöytäkirjojen sisältämät henkilötiedot tulisi poistaa tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Koska kunnan tällä hetkellä käyttävä kokoushallinnan ohjelmisto ei mahdollista näiden tietojen poistamista, päätti kunnanhallitus poistaa vuoden 2016 ja sitä aikaisemmat pöytäkirjat kokonaan kunnan verkkosivuilta.

Suunnitelmissa on, että viimeistään syksyllä 2018 käyttöönotettavan uuden kokouksenhallinnan ohjelmistopäivityksen myötä henkilötiedot peitetään uusista päätöksistä lakien, säännösten ja suositusten mukaisesti muutoksenhakuajan päätyttyä. Vuoden 2017 ja 2018 alkuvuoden kokousten päätöksien osalta henkilötietojen poisto tehdään vain pyynnöstä ja ne poistetaan vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.

Erikseen pyytämällä kunnasta saa päätöksistä ja pöytäkirjoista täydellisen julkisen version, joka voi sisältää myös julkisia henkilötietoja.

Kunnassa on odotettu tietosuoja-asetuksen soveltamisohjeita ja seurattu muiden kuntien toimintamalleja. Nyt tehdyssä ratkaisussa on pyritty ottamaan huomioon myös kuntalaisten yleinen tiedonsaantioikeus ja Kuntaliiton suositukset, joiden mukaan henkilötietoja sisältävät kokousasiakirjat on hyvä poistaa verkosta viimeistään vuoden kuluttua julkaisemisesta.