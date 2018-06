Kunta ja Attendo solmivat yhteistyösopimuksen Mäntykankaan myynnistä

Kunnanhallitus on hyväksynyt Attendo Oy:n ja kunnan välisen Mäntykankaan eli entisen vanhainkodin myyntiä koskevan yhteistyösopimuksen maanantain kokouksessaan yksimielisesti. Yhteistyösopimuksen mukaisesti kiinteistön kaupasta tehdään erillinen kauppakirja. Yhteistyösopimuksen mukaan kunta joko myy tai vuokraa tontin Attendolle, josta tehtään erillinen kauppakirja tai vuokrasopimus.

Sopimuksen yhteen kohtaan jätettiin eriävä mielipide, kun vihreiden Petra Laitinen esitti, että yhteistyösopimuksessa tontin myyminen tai vuokraaminen eivät olisi vaihtoehtoina.

Kunnanvaltuusto päätti helmikuussa, että kunta myy Attendo Oy:lle Mäntykangas nimisen tehostetun palveluasumisen yksikön eli entisen vanhainkodin rakennuksen sen vuoden 2017 lopun tasearvolla, joka on noin 1 590 000 euroa.

Kunnanvaltuuston päätöksestä on tehty kunnallisvalitus, josta kunnanhallitus antoi toukokuussa lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Kunnallisvalituksen käsittely on edelleen kesken, mutta hallinto-oikeus ei ole määrännyt valituksen johdosta täytäntöönpanokieltoa, joten kunta jatkaa Mäntykankaan myymisen valmistelua.