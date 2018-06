Valepoliisi-rikoksia syyteharkintaan

Poliisilla on ollut tutkittavana yli 120 rikosta sisältävä rikoskokonaisuus, jossa on selvitetty vuosina 2017 ja 2018 tehtyjä ns. valepoliisirikoksia ja muita petosrikoksia. Rikokset on kohdistettu iäkkäisiin henkilöihin ja rikoksilla on tavoiteltu huomattavan suurta taloudellista hyötyä. Poliisin mukaan rikokset on tehty suunnitelmallisesti ja rikokset ovat olleet varsin ammattimaisesti toteutettuja ottaen huomioon rikoskokonaisuuden laajuus.



Itä-Suomen poliisilaitoksella tutkittavana olleessa rikoskokonaisuudessa rikoshyöty on ollut yli 800 000 euroa. Asianomistajille on poliisin ja pankin toimenpitein saatu palautettua noin 430 000 euroa. Rikoksentekijöille päätynyt rikoshyöty on ollut noin 370 000 euroa.

Juttusarjan esitutkintapöytäkirjat on nyt siirretty syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon Kuopioon.

Rikoskokonaisuuden esitutkinnassa on tehty yhteistyötä eri poliisilaitosten ja KRP:n kanssa, sekä kansainvälistä yhteistyötä Ruotsin syyttäjälaitoksen ja poliisin kanssa.

Poliisi haluaa muistuttaa, etteivät poliisin, sosiaalitoimen, vakuutusyhtiöiden tai pankkien edustajat koskaan kysy kansalaisten pankkitilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Pankkien sähköisten palvelujen järjestelmät ovat turvallisia. Pankkitilien käyttäjätunnuksia ja salasanoja on säilytettävä huolellisesti, eikä niitä tule antaa sivullisten tietoon.