Kesän Vonkale -kisa on käynnissä. Kerro kalatarinasi ja lähetä kuva. Parhaat palkitaan.

Kangasniemen Kunnallislehti järjestää Kesän Vonkale -kisan. Kisa on avoinna kaikille kalastajille, kalalajeille ja kalatarinoille.

Kisa on alkanut ja kestää elokuun loppuun saakka. Elokuun lopussa lehden toimitus valitsee ja palkitsee muutaman kisaan osallistuneen kalastajan.

Kyseessä ei ole virallinen kalakilpailu, joten siihen osallistuneiden ei tarvitse punnita saalistaan kaupan vaa’alla. Riittää, että toimittaa tiedot kalasta sekä kuvan saaliista Kangasniemen Kunnallislehden toimitukseen. Kisaan voi osallistua myös pyydystä ja päästä -menetelmällä pyydystetyn kalan kuvalla.

Kalakuvan lisäksi on hyvä toimittaa ainakin seuraavat tiedot: kalastusaika, -paikka ja -tapa sekä kalan tärkeimmät mitat eli paino, pituus ja mahdollinen ympärysmitta.

Tietoja kannattaa höystää tarinalla. Mieleenpainuvasta kalastustapahtumasta kannattaa myös kirjoittaa tarinaa, sillä parhaat tarinat palkitaan.

Kalan tietojen ja tarinan oheen tulee myös liittää omat yhteystiedot eli nimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

Kesän Vonkale -kisaan voi osallistua millä tahansa järvikalalla, joka on pyydystetty Kangasniemellä.

Kangasniemen Kunnallislehti julkaisee kisaan lähetettyjä kalakuvia tarinoiden kera painetussa lehdessä sitä mukaa kuin julkaistavia kuvia ja tarinoita tulee. Lisäksi kuvia ja tarinoita julkaistaan lehden verkkopalvelussa osoitteessa www.kangasniemenlehti.fi.

Verkkojuttuja linkitetään myös Kangasniemen Kunnallislehden viralliselle Facebook-sivulle.

Kisan voittajat valitaan kaikkien kesän 2018 aikana osallistuneiden kesken. Voittajien valintakriteereinä käytetään muutakin kuin kalan kokoa – esimerkiksi kiinnostavaa kalatarinaa tai muuta sattumusta kalastukseen liittyen.

Näin lähetät kalakuvia ja -tarinoita:

Sähköpostilla: toimitus@kangasniemenlehti.fi.

Kirjeellä: Kangasniemen Kunnallislehti / Kesän vonkale, Otto Mannisen tie 11, 51200 Kangasniemi.

Kuvia ja tarinoita voi myös tuoda Kangasniemen Kunnallislehden toimitukseen, missä kuvat skannataan sähköiseen muotoon.

Kilpailuaikaa on 30.8. saakka. Kireitä siimoja!