Sanan Suvipäivät alkavat tänään

Sanan Suvipäivät alkavat Kangasniemellä tänään ja jatkuvat sunnuntaihin saakka. Tapahtuma tuo paikkakunnalle paljon musiikkia, raamatunopetusta ja kiinnostavia keskusteluja. Rinnakkaista ohjelmaa on viikonlopun ajan useissa paikoissa kirkossa ja kirkon ympäristössä yhtä aikaa. Tapahtuman järjestävät Kangasniemen seurakunta ja Kansan Raamattuseura ja sen teemana on Valo on! Tätä viestiä julistavat kirkkaiden t-paitojen tekstit, kun Kangasniemen seurakunnan innokkaat aktiivit ja talkoolaiset liikkuvat katukuvassa.

– Suvipäivien järjestämisvastuu on selvästi nostanut innostuksen aallon seurakunnassamme. Talkoolaisia on tullut runsaasti mukaan järjestelyihin. Seurakunnalla on arjessaan tarjolla monenlaisia palvelutehtäviä. Voi olla, että Suvipäivien jälkeen noihin tehtäviin on lisää vapaaehtoisia tarjolla, pohtii kirkkoherra Matti Tolvanen.

Suvipäivien musiikkitarjonnan aloittaa tänään perjantaina klo 20 juhlateltassa esiintyvä Exit ja Pekka Simojoki. Konserttiin on vapaa pääsy. Konsertin jälkeen klo 22 Kangasniemi-salissa alkaa Mikko Vaismaan ”Valokeilassa” -stand up -ilta.

Arja Koriseva välittää laulujen kautta valoa kirkkokonsertissaan lauantaina klo 15 alkaen. Konsertin ohjelmistoon kuuluu vanhempia ja uudempia hengellisiä lauluja.

– Kirkko on minulle tuttu ja turvallinen ympäristö, sanoo Arja Koriseva, joka on kirkkokuorolaisen tytär ja nykyisin itsekin Toivakan seurakunnan luottamushenkilö.

Sunnuntaina klo 11.30 juhlateltassa esiintyy lahjakas kanteletaiteilija Ida Elina, joka yllättää myös ulkoisella olemuksellaan. Ida Elina ei ole kansanmusiikkia kansallispuku päällään soittava tätönen, vaan palkittu, Suomen ensimmäinen pop-jazz-kantelisti. Konserttiin on vapaa pääsy.

Raamatunopetuksessa käydään Suvipäivien aikana läpi koko Johanneksen evankeliumi. Tervaniemen tuvassa on Suvipäivien ajan nähtävissä kuvataiteilija, pastori Taina Pietilän taidenäyttely Morning Secrets.

Lapsille ja perheille on lauantaina 16.6. koko päiväksi ohjelmaa klo 10.30 alkaen omassa teltassa ja Kalliolan koulun luokissa. Valonpisaroita – perheiden päivä tarjoaa mahdollisuuden osallistua monenmoiseen puuhailuun, kuten tehtävärastien suorittamiseen, geokätkeilyyn ja ohjattuun toimintaan sirkus- sekä taide- ja askartelupajoissa.

Päivään mahtuu myös Taika-Petterin ja Kiisin iloinen sirkusmylläkkä. Jakke Jääkarhun ja ystävien kanssa päästään hauskalle matkalle ja Sananjalan ”Juhlat” -nukketeatterinäytelmäkin on tarjolla.

Myös vanhemmille on omaa perheiden päivän ohjelmaa. Tarkempia tietoja saa osoitteesta www.suvipaivat.fi/perheille.

Kolmessa SanaForumissa päätoimittaja Heli Karhumäellä on vieraita, joiden kanssa keskusteluissa mennään pintaa syvemmälle. Mihin perustuu kirkkomme kristillinen toivo? Miten sanoma Jeesuksesta nostaa, kantaa ja valaisee elämäämme? Miten rakkaudesta nousevat hyvät teot muuttavat omaa ja toisten elämää?

SanaForum pe 15.6. klo 19.00 Toivon kirkko – kirkon toivo ( keskustelemassa Pekka Huokuna, Johanna Sandberg, Tamara Antikainen ja Kalevi Tiitinen), la 16.6. klo 16.45 Millainen voima toivo on? (Ministeri Jari Leppä, Virpi Nyman ja Mikko Hokkanen) ja su 17.6. klo 10.45 Ole hyvä! – kristittynä arjessa (Jukka Jämsén, Kristiina Nordman, Pentti Pynnönen ja Päivi Nerg).

Tapahtuman koko ohjelma löytyy painetusta käsiohjelmasta sekä osoitteesta www.suvipaivat.fi.

Sanan Suvipäivät 15.-17.6. Kangasniemellä.