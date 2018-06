Poliisi: Sanan Suvipäivien liikenteenohjausta on noudatettava

Itä-Suomen poliisi huomauttaa, että tänä viikonloppuna (15-17.6.) on osallistujamäärältään Kangasniemen ehkä suurin yhteen paikkaan vaikuttava yleisötapahtuma sitten 1960-luvun maatalousnäyttelyn.

Itä-Suomen poliisi on ollut mukana tapahtuman suunnittelutyössä muiden viranomaisten ja järjestävän tahon kanssa etenkin turvallisuuden ja liikennejärjestelyjen osalta. Poliisi myös pyrkii olemaan läsnä paikkakunnalla mahdollisuuksiensa mukaan.

Poliisi muistuttaa, että viikonlopun aikana kirkonkylässä on liikkeellä runsaasti autoja, joiden kuljettajat eivät tunne Kangasniemen taajamaa niin hyvin kuin paikalliset. Tapahtumajärjestäjä on varannut runsaasti liikenteen ohjaajia ja pysäköinti tapahtuu ohjatusti. Poliisi tiedottaa, että heidän ohjeitaan ja neuvoja on jokaisen noudatettava. Kenenkään liikkumisenvapautta ei rajoiteta tarpeettomasti.

Koska yhtä yhtenäistä P-aluetta ei ole, joutuu järjestäjä käyttämään lähes kaikkia isompia alueita ja teiden varsia. Paikallisia asukkaita pyydetään jättämään omat autot kauemmaksi ja tulemaan esimerkiksi yhteiskyydein. Poliisi toivoo kaikilta hyvää juhlamieltä ja positiivista suhtautumista tapahtumaan, jotta viikonlopusta jäisi mukavia kokemuksia kaikille. Niin paikallisille, kuin vieraillekin, tiedotteessa sanotaan.