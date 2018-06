Aino Kallas: Sudenmorsian Kangasniemellä

Tänään sunnuntaita vietetään Toivolassa kulttuurin merkeissä. Kirjailija Aino Kallas syntyi 140 vuotta sitten. Erja Noroviita kertoo Aino Kallaksesta ja esittää juhlavuoden kunniaksi Kallaksen novellin Sudenmorsian.

Erja Noroviita on loviisalainen opettaja ja Suomen lausujaliiton jäsen. Hän on ollut aktiivisesti perustamassa Lopelle Syrjä-Seuraa. Seuran ajatuksena on säilyttää vanha Syrjän talo, missä Aino Kallas (1878-1956) vietti nuoruudessa kesiään Godenhjelmien vieraana. Loppijärven rannoilla kulkee polku, mitä Kallas kulki usein; hän nimitti sitä Rakkauden poluksi.

Kulttuuritapahtuman järjestää Toivolapalvelut yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa.

Aino Kallas: Sudenmorsian sunnuntaina 10.6. Toivolassa Kuikantuvassa klo 12-16. (Nerosaarentie 23, 51270 Kutemajärvi.) Vapaa pääsy.