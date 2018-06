Kesäillan valssi soi Kangasniemi-salissa

Harmonikan legenda Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund konsertoivat torstaina 7. kesäkuuta klo Kangasniemi-salissa. Kesäillan valssi- konsertissa esiintyy heidän lisäkseen Kangasniemen Harmonikkaryhmä. Konsertti järjestetään yhteistyössä kunnan kulttuuritoimen kanssa.

Veikon ja Carinan kesän kiertueohjelmassa kuullaan unohtumattomia suomalaisia säveliä ja harmonikkamusiikin hittejä. Harvinaista kuultavaa ovat tunnetun Mustalaisruhtinatar- operetin sävelet, jotka Ahvenainen on sovittanut kahdelle harmonikalle.

Maailman konserttilavoja kiertänyt mestari on edelleenkin huippukunnossa ja sormet pelaavat. Ahvenaisen varsinainen taiteilijaura on alkanut vuonna 1947. Tuolloin 18-vuotias Veikko alkoi esiintyä Yleisradiossa omilla ohjelmillaan ja aloitti samalla kiertueet eri puolille Suomea. Uransa huippuna hän pitää soolokonserttia Moskovan legendaarisessa Tsaikovski-salissa vuonna 1978. Tasavallan Presidentti Tarja Halonen palkitsi hänet vuonna 2010 arvostetulla Pro Finlandia -mitalilla.

Väliajalla yleisö voi tutustua Ahvenaisen laajaan levytystuotantoon. Juuri ilmestynyt Kissa vieköön -albumi kasvatti hänen maailmanluokan levytysennätystään, joka on 1063 omalla nimellään tehtyä äänitystä. Uusi levy sisältää 17 tunnettua foxia. Levytyksessä säestäjinä olivat maamme parhaat muusikot. Esillä on myös Veikon itsensä kirjoittama kirja Hanurini muistoja, joka kertoo hänen pitkästä urastaan.

Veikko Ahvenainen ja Carina Nordlund konsertoivat Kesäillan valssi- konsertissa torstaina 7.6. klo 19 Kangasniemi-salissa.