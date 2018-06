Pääkirjoitus: Kesäasukkaiden ääni kuuluviin

Kesän ja kesäasukkaiden tulon huomaa Kangasniemellä. Uinuva maalaiskirkonkylä muuttuu vilkkaaksi taajamaksi, josta ajoittain voi olla hankala löytää autolleen pysäköintipaikkaa. Lomalaisten saapuminen lähes kolminkertaistaa kunnan asukasluvun.

Kauniiden maisemiensa lisäksi Kangasniemi on päässyt kehuskelemaan sillä, että meillä on kaikkiaan 3800 loma-asuntoa. Moniin naapureihin verrattuna yksi kehuskelun aihe on se, että suuresta mökkimäärästä huolimatta meillä on vielä tarjolla runsaasti myös rakentamattomia rantapaikkoja.

Uudet kesäasukkaat ovat varmasti Kangasniemelle tervetulleita. Jo nykyistenkin ansiosta kunnassa on parempi palveluvarustus kuin monissa vastaavankokoisissa kunnissa. Vaikuttaa siltä, että kesäasukkaat arvostavat paikallisia palveluita ja käyttävät niitä Kangasniemellä lomaillessaan jopa uskollisemmin kuin monet vakituiset asukkaat.

Kesäasukkaat ovat Kangasniemelle merkittävä voimavara. Kesäasukkaiden hyöty ei kuitenkaan rajoitu pelkästään kaupallisiin näkökohtiin, tai siihen, että mökkiläiset ovat potentiaalisia uusia vakituisia asukkaita, kun innostuvat muuttamaan mökkimaisemiinsa etätyöläisiksi tai eläkeläisiksi. Kesäasukkaissa piilee mittava henkinen potentiaali. Heidän joukostaan löytyy merkittävä oppineisuuden ja ammatillisen kokemuksen kirjo, joka Kangasniemellä voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää kunnan kehittämisessä.

Kun kunnan tulevia strategioita pohditaan, on tärkeää, että kaikki kuntalaiset saavat äänensä ja toiveensa kuuluviin. Myös kesäasukkaat ovat kuntalaisia. Heillä varmasti on runsaasti ideoita ja näkökulmia, joiden varassa Kangasniemeä voitaisiin kehittää nykyistä paremmaksi kunnaksi.

Miten nuo kaikki ideat saataisiin kootuksi ja saatetuksi kunnallisten päättäjien tietoon? Miten kannustaa sekä vakituisia että kesäasukkaita tuomaan äänensä nykyistä paremmin kuuluviin. Toivottavasti jo tulevan kesän aikana kanavat parempaan informaation kulkuun avautuvat, jotta pääsemme kaikkien kangasniemeläisten, sekä vakituisten että kesäasukkaiden, voimin kehittämään Suomen kauneinta kuntaa.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi