Kolumni: Johan joutui, armas aika!

Kaikkien aikojen toukokuu, ainakin niin pitkälle kuin minun muistini kantaa. Eihän tällaista ole ollut kuin lapsuuden kesinä, ja silloinkin vasta kesällä, ei keväällä. Mahtavaa valo- ja energiahoitoa. Vaikka töissä on kiirettä, niin silti akut latautuu. Tykkään!

Suvivirsi on sellainen taitekohta, mikä kuitenkin tavallaan vasta aloittaa kesän. Golfkentällä niin kuin muissakin paikoissa, missä asiakaskunta muodostuu suurelta osin vapaa-ajanasukkaista, ei paljon ole tarvinnut jonotella. Siksi me kaikki odotimme suvivirttä niin kovasti.

Vielä enemmän odotamme juhannusta, mistä Kangasniemen kesäsesonki myös aikuisten lomakauden myötä kunnolla alkaa.

Täällä golfkentällä vapaa-ajanasukkaista on tullut samanlaista perhettä kuin paikallisistakin. Teitä odotamme kuin muuttolintuja.

Edelleen toivoisimme yhä useamman hyödyntävän golfin tarjoaman mahdollisuuden tutustua paikallisiin, ja paikallisten tutustua vapaakangasniemeläisiin. Golfkentällä on vuosien varrella solmittu lukematon määrä uusia ystävyyssuhteita! Pelikierros ja sen lomassa jutustelu antaa aivan erilaisen mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin kuin satunnainen kohtaaminen ruokakaupan maitokaapilla.

Sen vuoksi muistutan vielä teitä jokaista Koko Kangasniemi Golfaa -mahdollisuudesta. Ihan jokainen täällä tai lähialueella asuva ja lomaileva on tervetullut kokeilemaan lajia. Olemme täällä Kangasniemellä etuoikeutettuja, kun meillä on Puulan kainalossa tällainen harrastushelmi.

Tänä keväänä ainakin Kalliolan koulun oppilaat ovat päässet kokeilemaan puistogolfia opettajien koulutuksen ja uusien koulugolfvälineiden ansiosta, ja oli yhden osallistujan sanoin kuulemma ”paras liikkatunti ikinä”. Yksi koululaisryhmä kävi meillä kevätretkellä, ja nauruhan siinäkin raikui. Kevään ensimmäisissä junioreiden ohjatuissa harjoituksissa oli varmaan ennätysmäärä porukkaa. Ihan mahtavaa!

Golf on hauskaa, ja perheen kannalta mokkapalavapaa laji: täällä voi vain pelata porukalla, eikä tarvitse miettiä talkoovelvoitteita. Toki niihinkin PuulaGolfissa tarjotaan mahdollisuus – eihän meillä olisi toimintaa ilman kullanarvoisia vapaaehtoisia – mutta se ei ole ensimmäisenä vastassa, kun perheessä joku alkaa harrastaa golfia.

Pidetään peukkuja, että kesä jatkuu yhtä mahtavana säiden puolesta, kuin on ollut toukokuu. Ainakin maanviljelijöille ja tähän golfkentän kohdalle tilataan hiljaista kesäsadetta öisin kasvun turvaamiseksi. Iloa ja mieleenpainuvia kohtaamisia sekä aurinkoista kesää kaikille alkuasukkaille ja alueella lomaileville!

Mari Meriläinen

Toimitusjohtaja, PuulaGolf Oy