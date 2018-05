Kaksoistutkinnon suorittamiseen hyvät puitteet Kangasniemellä

Tänä keväänä ylioppilaaksi ja lähihoitajaksi valmistuvalle Kiia Lahikaiselle tulevaisuus on vielä avoin. Lukiota hän kävi Kangasniemellä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon hän suoritti Pieksämäen Seurakuntaopistolla.

– Se on antanut minulle niin paljon, että olen tyytyväinen päätöksestäni suorittaa kaksoistutkinto. Se on ollut tosi monipuolista, kun on ollut kaksi koulua ja lukion puolelta on saanut kokea penkkarit ja vanhat. On saanut kaikkea joka puolelta.

Pelkkä ammattikoulu ei Lahikaiselle siis riittänyt. Hän kaipasi haastetta, jota kaksoistutkinnon suorittaminen pystyi antamaan.

– Aluksi en hirveästi tiennyt, mitä opiskelu kaksoistutkintoon tulee olemaan. Ajattelin, että se on tosi raskasta ja olihan se sitä silloin tällöin. Välillä oli raskaampaa ja välillä helpompaa riippuen siitä, mitä oli koulussa.

