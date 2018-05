Tarkemmat selvitykset paikallaan

Puulan seutuopiston yt-neuvottelut käynnistyvät lähipäivinä. 30 000 euron säästöt ja organisaation keventäminen ovat varmasti tarpeen, mutta toivottavasti opiston isäntäkuntana toimiva Joutsa ottaa yt-prosessin aikana tarkasti huomioon Kangasniemen kunnanhallituksen tuoreet näkökannat.

Maanantaina lausuntonsa antanut kunnanhallitus edellyttää, että ennen virkojen lakkauttamista selvitetään, onko toimintaa mahdollista tehostaa ja esitettyä säästötavoitetta saavuttaa esimerkiksi opetusvelvollisuuksien huojennuksista luopumalla tai muiden sisäisten järjestelyiden avulla. Lisäksi Kangasniemi haluaisi ennen irtisanomisia selvittää, on vähennyksiä mahdollista toteuttaa lähivuosina porrastetusti eläkejärjestelyiden avulla.

Seutuopiston lukuvuoden 2018-2019 toiminnasta hallitus on huolissaan. Opiston uuden henkilöstöstrategian hyväksymisen jälkeen määräaikainen rehtori on irtisanoutunut ja jättää tehtävänsä elokuun alussa. Lisäksi vakituinen rehtori on virkavapaalla. Vaarana on että rehtoritilanne yhdistettynä usean viran lakkauttamiseen heijastuu haitallisesti seutuopiston toimintaan.

YT-neuvottelut ja niihin usein liittyvät ristiriitaiset näkemykset ovat hankalia kokonaisuuksia. Talousluvut asettavat reunaehdot. Valtionosuuksiaan jatkuvasti menettäneen seutuopiston tapauksessa kulujen supistamisen tarvetta ei kukaan kyseenalaista. Säästöjen toteutuksen konsteista ja ajoituksesta ei kuitenkaan ole täyttä yksimielisyyttä.

Tärkeää onkin, että Joutsassa, opiston isäntäkunnassa, mietitään tarkoin kangasniemeläisten nyt esittämiä näkökulmia ennen kuin tiukkoihin säästötoimiin ja irtisanomisiin tartutaan. Pelissä on on tärkeän opistotoiminnan jatkon ja alueellisen yhteistyön turvaaminen. Siksi on tärkeätä, että ennen yt-neuvotteluiden ratkaisuja käydään kaikki mahdolliset vaihtoehtoiset mallit vielä tarkasti läpi.

Kalevi Tiitinen

kalevi.tiitinen@kangasniemenlehti.fi