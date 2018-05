Esiintymisryhmän kevätkonsertti tänään sunnuntaina

Puulan seutuopiston Kangasniemen toimipisteen esiintymistä harjoitteleva ryhmä järjestää pienen kevätkonsertin tänään sunnuntaina kunnantalolla Kangasniemi-salissa.

Opiskelijatoiveesta lähtöisin oleva aloittelevien esiintyjien ryhmä on kokoontunut kuluneen lukuvuoden aikana kerran kuussa. Toiveena oli, että esiintymistä voisi aluksi harjoitella pienimuotoisesti tutussa luokassa, tuttujen opiskelijoiden kanssa. Ryhmässä on ollut sekä aivan ensimmäistä kertaa esiintyviä sekä jo kokeneempia. Varmuutta esiintymiseen on saatu vuoden mittaan jo niin paljon, että ryhmä esitti toiveenaan päästä kevätkauden lopuksi kokeilemaan esiintymistä Kangasniemi-salissa.

Ryhmää ohjaa ja säestää musiikinopettaja Marja Kannisto. Konsertissa saadaan kuulla yksinlaulua sekä huilunsoittoa, ja ohjelmassa on myös myös yhteislauluja.

Puulan seutuopiston aloittelevien esiintyjien ryhmän kevätkonsertti sunnuntaina 20.5. klo 18 kunnantalon Kangasniemi-salissa.