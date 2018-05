Kesämökeille riittää kysyntää

Huhtikuun puolenvälin OmaMökki -messuilla Helsingissä Kangasniemen osastolla riitti tungokseen asti liikennettä.

– Osastolla vieraili paljon kesäasukkaitamme, joiden kanssa keskusteltiin yrittäjien ja kunnan yhteisestä mökkiprojektista. Runsaasti kävi myös vierailijoita, joita kiinnostivat Puulan maisemat ja täältä myynnissä olevat kesämökit, kertoo messuilla mukana ollut Kangasnimen yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen.

Kesämökkejä kohtaan tunnetun kiinnostuksen ovat havainneet myös kiinteistöjen myynnin parissa työskentelevät ammattilaiset Kiinteistömaailman Pertti Orava ja Kangasniemen Kiinteistökeskuksen Timo Palvimo.

– Muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen kesämökkien kauppa kääntyi Etelä-Savossa kasvuun jo viime vuonna. Tänä vuonna vauhti on jatkunut tasaisen hyvänä. Mökkikauppaa tehdään talvellakin, mutta kyllä kysyntä on vilkastunut nyt kun kesä on päässyt vauhtiin, kommentoi Orava.

Lue loput mökkimyynnin menekistä 17.5. ilmestyneestä Kangasniemen Kunnallislehdestä.