Kesän avaus Rantatorilla tänään

Kangasniemen Kesän avaus -tapahtumaa vietetään tänään lauantaina Rantatorilla. Mukana on yli 30 näytteille asettajaa. Mukana on muun muassa Mökit kuntoon -hanke ja paikkakunnan yrityksiä, sekä kunta.

Torilla on päivän mittaan myös ohjelmaa, kun tunnelmaa luodaan harmonikkamusiikilla ja tapahtumassa musisoivat myös The Mummot.

Kangasniemen Yrittäjien puheenjohtaja Nina Reinikainen käyttää puheenvuoron ja kunnan puheenvuoron esittää tuore hallintopäällikkö Sari Linturi-Sahlman. Tapahtumassa palkitaan myös Vuoden Nuori Yrittäjä sekä käydään leikkimielistä hellehattukisaa. Tapahtuman järjestävät Kangasniemen Yrittäjät ry ja kunta.

Kangasniemen Kesän avaus tänään lauantaina 12.5. klo 9-13 Rantatorilla.