Etelä-Savoon ruohikkopalovaroitus

Etelä-Savoon on annettu ruohikkopalovaroitus. Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttaa, että avotulentekemistä tulee välttää, sillä kuivassa ruohikossa tuli leviää erittäin nopeasti. Voimassa olevia varoituksia voi seurata ilmatieteenlaitoksen internetsivuilta. Pelastuslaitos huomauttaa, että sytyttäjä on aina vastuussa seurauksista.

Etelä-Savon pelastuslaitos on jo käynyt sammuttamassa risujen- ja puutarhajätteen polttamisesta aiheutuneita maastopaloja. Loppuviikolle pelastuslaitokselle on tehty useita ilmoituksia risujen- ja puutarhajätteen polttamisesta. Tästä pelastuslaitoksella ollaan nyt huolissaan ja toivotaan, ettei alueilla, joissa ruohikkopalovaroitus on voimassa, sytyttettäisi avotulta. Ruohikkopalovaroitus on voimassa myös muiden maakuntien alueella, kuin Etelä-Savossa.