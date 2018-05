Huilukonsertissa kaikuja vuosisatojen takaa

Tänään maanantaina 7.5. Puulan seutuopiston Kangasniemen toimipisteen nokkahuiluyhtye esiintyy kunnantalon aulassa klo 13-15 välisenä aikana. Ryhmän nimenä on Flauto dolce, mikä tarkoittaa nimenomaan nokkahuilua eli ”suloista huilua”.

Tässä kuusihenkisessä kokoonpanossa on nykyisin mukana myös laulaja. Yhtye soittaa 1500- 1700 lukujen nokkahuiluyhtyeille sävellettyä musiikkia ja tulevana maanantaina kuullaan myös eri aikakausien laulumusiikkia, osittain nokkahuilujen säestämänä.

Tilaisuudessa on mahdollisuus kysellä musiikista ja soittimista. Nähtävillä on myös Sibelius Akatemiasta saatu lahjoitus opiston nokkahuilukvartetille: upea, puinen bassonokkahuilu.

Yhtye on aloittanut kvartettina toimintansa jo 1990-luvulla kansalaisopiston ryhmänä ja mukana on edelleen yksi jäsen tuolta ajalta.

Nokkahuiluyhtyeet tai -kvartetit eivät ole kansalaisopistoissa kovin tavallisia, tietomme mukaan Kangasniemen kokoonpano on ainut vastaavankokoisessa opistossa oleva nokkahuiluyhtye.

Ryhmän aikakauden mukaiset puvut on ommeltu, suunniteltu ja pääosin tehty opiston pukuompelukurssilla.

Yhtyettä ohjaa musiikinopettaja Marja Kannisto. Musiikkia kuunnellessa voi samanaikaisesti tutustua opiston taidekoulun kevätnäyttelyyn, joka avautuu samana päivänä.

